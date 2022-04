Peres Jepchirchir remporte la 50e édition du marathon féminin de Boston

Kyle Hightower, The Associated Press

BOSTON — Peres Jepchirchir a célébré le 50e anniversaire de l’épreuve féminine du marathon de Boston en remportant un sprint indécis sur Boylston Street alors que l’événement revenait à sa date traditionnelle de la Journée des patriotes pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Courant côte à côte pendant la majeure partie du parcours, la championne olympique en titre et l’Éthiopienne Ababel Yeshaneh ont échangé leurs places huit fois dans le dernier kilomètre, Jepchirchir prenant l’avantage pour de bon dans les 385 derniers mètres. La Kenyane a terminé en deux heures, 21 minutes et une seconde, avec quatre secondes d’avance.

La Britanno-Colombienne Malindi Elmore, détentrice du record canadien du marathon chez les dames, a terminé 11e. Le chrono de 2h27:58 de l’athlète de 42 ans est sous le standard de qualification pour les championnats du monde.

Le Kenyan Evans Chebet s’est pour sa part distancé avec environ 6,4 km à parcourir pour remporter la course masculine en 2h06:51, 30 secondes devant le Tanzanien Gabriel Geay. Le champion en titre Benson Kipruto a terminé troisième.

Trevor Hofbauer s’est révélé le meilleur Canadien, terminant 15e en 2h10:52. L’athlète de 30 ans de Calgary est passé sous la barre d’inscription pour les Mondiaux .

L’Américain Daniel Romanchuk a lui remporté son deuxième titre en carrière lors de l’épreuve en fauteuil roulant, triomphant en 1h26:58. La Suissesse Manuela Schar (1h41:08) a mérité une deuxième victoire d’affilée chez les dames et une quatrième en carrière

Romanchuk, âgé de 23 ans, a mené la course lors de 36,8 des 42 km, terminant en tête d’un peloton qui ne comprenait pas le champion en titre et quintuple vainqueur de l’événement Marcel Hug, qui s’est retiré quelques heures avant la course pour des raisons non précisées.

L’Américain Aaron Pike a terminé deuxième en 1h32:49, suivi du Britannique Johnboy Smith (1h32:55).

Romanchuck avait précédemment remporté la course à Boston en 2019 lorsqu’il est devenu le premier Américain depuis 1993 à remporter le titre. Il a terminé troisième du marathon de New York en novembre et deuxième de la première édition automnale de l’événement de Boston l’an dernier.

Partageant la vedette avec le week-end de l’ouverture locale des Red Sox — l’autre tradition sportive printanière en ville — plus de 28 000 coureurs ont emprunté les rues de Hopkinton à Copley Square six mois après un événement plus modeste et avec distanciation pour la présentation de la seule course en automne en 126 d’histoire.

Les amateurs ont agité des drapeaux ukrainiens pour soutenir les quelques dizaines de participants dont la course de 42 km était la partie la plus facile de leur périple. Les athlètes russes et bélarusses ont été invités à rester chez eux en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

Les Ukrainiens qui n’ont pas pu se rendre à Boston se sont vu offrir un report ou un remboursement.

La 125e course a d’abord été reportée, puis annulée en raison de la pandémie — la première annulation depuis le début de l’événement en 1897. En 2021, elle a été reportée à octobre.