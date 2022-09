Pendrith et Matsuyama s’inclinent en troisième ronde de la Coupe des Présidents

CHARLOTTE, N.C. — Le Canadien Taylor Pendrith et le Japonais Hideki Matsuyama ont été vaincus par les Américains Jordan Spieth et Justin Thomas à la Coupe des Présidents, samedi.

Les États-Unis ont l’avantage 11-5 dans la compétition, où un score de 15,5 points vaut la victoire.

Pendrith et Matsuyama ont perdu par quatre trous.

Ensuite, le Sud-Coréeen Sungjae Im et le Colombien Sebastian Munoz ont prévalu par trois trous contre Tony Finau et Kevin Kisner.

Plus tôt samedi, Im et le Canadien Corey Conners ont perdu par quatre trous devant Spieth et Thomas.

Pendrith et Conners sont des Ontariens. Le premier est originaire de Richmond Hill, le second de Listowel.

C’est la première fois que deux Canadiens participent à cette compétition où 12 Américains sont opposés à 12 golfeurs du reste du monde, excluant l’Europe.

L’Australien Adam Scott et Matsuyama ont disposé de Cameron Young et Collin Morikawa par trois trous.

Les Sud-Coréens K.H. Lee et Tom Kim ont poursuivi la lancée internationale en prenant la mesure de Scottie Scheffler et Sam Burns, par deux trous.

Les Américains ont riposté lorsque Tony Finau et Max Homa ont battu le Sud-Coréen Si Woo Kim et l’Australien Cam Davis, par quatre trous.

Le tournoi se déroule au club Quail Hollow.