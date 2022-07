Pelicans: Zion Williamson obtient 193 M $ pour cinq ans – Associated Press

Brett Martel, The Associated Press

NOUVELLE-ORLÉANS — Zion Williamson a accepté une prolongation de contrat de 193 M $ pour cinq ans avec les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, a dit son agent Austin Brown à l’Associated Press.

La nouvelle a d’abord été rapportée par ESPN, citant également Brown.

Il reste vrai que dans la NBA, toute entente ne peut devenir officielle avant mercredi.

Premier choix au repêchage de 2019, Williamson a dû composer avec plusieurs blessures depuis ce temps.

Il n’a disputé que 85 matches en trois saisons dont aucun en 2021-22, résultat d’une blessure au pied.

Les Pelicans ont gagné deux fois au plus récent tournoi de qualification, avant de soutirer deux gains au premier tour (les Suns de Phoenix ayant le dernier mot). Ils avaient une fiche de 1-12 à la mi-novembre.

Brandon Ingram, CJ McCollum et Jonas Valanciunas ont mené la charge, épaulés par de jeunes joueurs affamés.

Willie Green en était à sa première saison à la barre d’une équipe de la NBA.

Williamson a mené les siens avec une moyenne de 27 points par match en 2020-21.

Une blessure au genou l’a limité à 24 matches à sa première campagne.

Athlète de six pieds six et 280 livres, Williamson vient d’avoir le feu vert pour recommencer à s’entraîner sans restrictions.