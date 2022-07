Patrick Roy a terminé sa réflexion: il restera un an de plus avec les Remparts

QUÉBEC — Quatre semaines plus tard, Patrick Roy a terminé sa réflexion: il restera un an de plus à la barre des Remparts de Québec.

L’ex-Glorieux a annoncé lundi qu’il reviendra comme directeur général et entraîneur-chef de la formation de la Ligue de hockey junior du Québec.

Le 8 juin, à la suite d’une élimination très amère des Remparts aux mains des Cataractes de Shawinigan, Roy avait exprimé le souhait de prendre du temps pour réfléchir à son avenir.

Le bilan des Remparts avait alors ressemblé davantage à un bilan de Roy. Sans surprise, la majeure partie de la période de questions avait porté sur l’avenir de ce dernier, et non sur la brillante saison des Remparts — meilleure équipe du circuit Courteau en 2021-2022 avec 51 victoires et 104 points.

La prochaine saison s’annonce aussi prometteuse, et c’est pourquoi Roy a décidé de revenir. Il a précisé vouloir le faire pour les joueurs qu’il a repêchés et vus grandir.

Roy a ajouté que «c’est un rêve de gagner», un rêve dont ont été privés ses Remparts, estime-t-il.

Il avait blâmé l’arbitrage de la LHJMQ le mois dernier, avant d’en rajouter lundi en disant que la direction de l’arbitrage du circuit Courteau était peut-être mûre pour une nouvelle voix — une flèche directement lancée vers le directeur de l’arbitrage, Richard Trottier.