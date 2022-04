Patrick Cantlay et Xander Schauffele restent en tête de la Classique Zurich

The Associated Press

AVONDALE, Colo. — Patrick Cantlay et Xander Schauffele ont remis une carte de 68 (moins-4) sur le parcours du TPC Louisiana et ils sont restés en tête de la Classique Zurich, vendredi.

Les partenaires de la Coupe Ryder et de la Coupe des Présidents montrent un pointage cumulatif de moins-17. Ils avaient établi un record du tournoi en jouant 59, la veille, sous le format de la meilleure balle.

La deuxième ronde s’est jouée sous le format des coups en alternance et les pointages ont été moins élevés. Cantlay et Schauffele ont réussi cinq oiselets et ils ont commis un boguey.

La paire composée de David Lipsky et d’Aaron Rai et l’équipe de Doc Redman et Sam Ryder ont grimpé à égalité en deuxième place après avoir signé une carte de 67. Elles n’accusent qu’un seul coup de retard derrière les meneurs.

Cameron Tringale et Wyndham Clark ainsi que Brandon Grace et Garrick Higgo suivent à égalité au quatrième échelon, à moins-15. Higgo et Grace ont joué 65, la meilleure ronde de la journée, alors que Tringale et Clark ont bouclé le parcours en 67 coups.

Scottie Scheffler, le champion du plus récent Tournoi des Maîtres, et son compagnon Ryan Palmer ont dû se contenter d’une ronde de 72. Ils ont tout juste été en mesure d’éviter le couperet.

Le duo canadien formé d’Adam Hadwin et Adam Svensson n’a pas eu cette même chance. Les deux golfeurs ont ramené une carte de 72, mais leur pointage cumulatif de moins-7 ne leur a pas permis d’accéder aux rondes du week-end.

Leur compatriote Michael Gligic, et son coéquipier Ryan Armour, sera donc le seul Canadien encore en lice pour remporter le tournoi. Gligic et Armour ont joué 69 et ils présentent un pointage cumulatif de moins-10.

La troisième ronde sera jouée sous le format de la meilleure balle.