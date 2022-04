Patrick Cantlay et Xander Schauffele remportent la Classique Zurich

The Associated Press

The Associated Press

AVONDALE, La. — Patrick Cantlay et Xander Schauffele ont réussi à limiter à la poussée de Sam Burns et Billy Horschel et à triompher par deux coups à la Classique Zurich, établissant une nouvelle marque au tournoi.

Cantlay et Schauffele ont joué la normale lors de la ronde finale pour conclure le parcours du TPC Louisiana en 259 coups (moins-29).

Ils ont battu le score de Jonas Blixt-Cameron Smith et Kevin Kisner-Scott Brown, établi lors de la première édition du format par équipe, en 2017, à moins-27.

Cantlay et Schauffele ont battu un premier record en jouant 59 (moins-13) sous le format de la meilleure balle, jeudi. Ils ont entamé la journée de dimanche à moins-29 après avoir fracassé la marque après 54 coups alors établis à moins-23.

Le favori de la foule, Burns, et Horschel se sont approchés à un coup après avoir réussi des oiselets au 8e, 10e et 11e fanion. Cependant Burns a envoyé sa balle dans l’eau au 16e trou et a dû se contenter d’un boguey. La paire a jouté 68 (moins-4).

Doc Redman et Sam Ryder ont terminé au troisième échelon après avoir remis une carte de 67 (moins-5) dimanche. Le tandem a terminé à moins-24.

Le seul Canadien en lice pour les rondes de la fin de semaine, Michael Gligic, et son partenaire américain Ryan Armour ont pris le 36e rang. Ils ont remis une carte de 75 (plus-3) et ont terminé le tournoi en 276 coups (moins-12).