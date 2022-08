Patrick Beverley retourne à Los Angeles, cette fois avec les Lakers

The Associated Press

EL SEGUNDO, Calif. — Patrick Beverley retourne à Los Angeles, mais cette fois-ci il se joindra à LeBron James et aux Lakers.

Un favori de la foule lorsqu’il portait les couleurs des Clippers, Beverley a été acquis du Jazz de l’Utah, jeudi, en retour du garde Talen Horton-Tucker et de l’avant Stanley Johnson.

La saison dernière, le joueur de 34 ans a maintenu une moyenne de 9,2 points, 4,1 rebonds et 4,6 aides pour les Timberwolves du Minnesota. Il a fait partie de la formation de départ lors de 54 des 58 matchs auxquels il a pris part.

Le garde de six pieds et un pouce est reconnu pour sa hargne en défensive qui fait de lui un joueur populaire parmi les partisans et un irritant pour les adversaires. Il a été nommé à trois reprises sur l’équipe d’étoiles en défensive de la NBA.

Beverley a joué pour les Clippers de 2017 à 2021 jusqu’à ce qu’il soit échangé aux Timberwolves.