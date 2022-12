Patinage artistique: Gilles et Poirier gagnent l’or en danse en Italie

TURIN, Italie — Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté la médaille d’or de la compétition en danse de patinage artistique lors de la Finale du Grand Prix de l’Union internationale de patinage (UIP), samedi à Turin, en Italie.

Gilles et Poirier ont obtenu une note de 129,71 lors de leur danse libre, pour un score cumulatif de 215,64.

«Nous nous sommes sentis très bien aujourd’hui du début à la fin, a lancé Gilles. J’ai dit à Paul après que nous ayons terminé: « Je pense que c’est la fois où nous avons été le plus dans le moment présent de toute la saison ».

«Nous n’avons pas rivalisé avec nos autres performances, nous avons juste patiné aujourd’hui. Je pense que ç’a surpassé les autres programmes parce que nous sommes juste tombés amoureux du moment présent et du sentiment. Et c’était merveilleux.»

Ils ont devancé le tandem américain formé de Madison Chock et Evan Bates (211,94), et celui composé de Charlène Guignard et Marco Fabbri, de l’Italie (206,84).

Gilles et Poirier avaient remporté les deux étapes du Grand Prix de l’UIP auxquelles ils avaient participé plus tôt cette année, soit au Canada et en Finlande.