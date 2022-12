Panarin mène les Rangers à un gain de 7-1 contre les Blackhawks

The Associated Press

CHICAGO — Artemi Panarin a inscrit un but et obtenu deux aides, Igor Shesterkin a arrêté 29 tirs et les Rangers de New York ont battu les Blackhawks de Chicago 7-1, dimanche, pour décrocher une septième victoire consécutive.

Vincent Trocheck, Filip Chytil et Kappo Kakko ont chacun marqué et obtenu une aide, et Vitali Kravtsov, Braden Schneider et Jacob Trouba ont également touché la cible pour les Rangers. Adam Fox a obtenu trois mentions d’assistance, tandis qu’Alexis Lafrenière et Mika Zibanejad en ont obtenu deux chacun.

Les Rangers n’ont pas perdu depuis un revers de 5-2 à domicile contre les Blackhawks le 3 décembre. Le club de Chicago a perdu sept fois de suite depuis et affiche un dossier de 1-14-1 depuis la mi-novembre.

Philipp Kurashev a été l’unique buteur des Blackhawks et Arvid Soderblom a réalisé 19 arrêts.

Les attaquants des Blackhawks Jonathan Toews et Patrick Kane étaient dans la formation de départ pour marquer leur 1000e match ensemble, la 11e paire de l’histoire de la LNH à atteindre ce prestigieux plateau.