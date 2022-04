Pam Shriver entretenait une relation «toxique» avec son entraîneur

The Associated Press

LONDRES — L’ex-joueuse de tennis professionnelle Pam Shriver, qui est maintenant commentatrice sur les ondes d’ESPN et de la BBC, a déclaré qu’elle a vécu «une relation inappropriée et toxique avec un entraîneur beaucoup plus vieux» qui a commencé alors qu’elle était âgée de 17 ans et qu’il en avait 50.

Dans un texte rédigé à la première personne mercredi et paru dans le quotidien britannique ‘The Telegraph’, Shriver a décrit une «expérience douloureuse et émotive» au cours de laquelle elle a notamment développé une relation avec l’entraîneur Don Candy qui s’est poursuivie pendant un peu plus de cinq ans.

Candy est décédé en 2020.

«J’éprouve encore des sentiments partagés au sujet de Don. Oui, nous avons développé une longue relation inappropriée. Oui, il trompait sa femme. Mais il était également quelqu’un d’honnête et d’authentique. Et je l’aimais, a-t-elle admis. Même si c’était lui l’adulte là-dedans. Il aurait dû être l’adulte responsable.»

Shriver, maintenant âgée de 59 ans, est devenue professionnelle en 1979, un an après avoir pris part à la finale des Internationaux des États-Unis en simple à l’âge de 16 ans. Elle a battu Martina Navratilova en demi-finales avant de s’incliner devant Chris Evert.

Shriver, qui est originaire du Maryland, a ensuite joué avec Navratilova et décroché 21 titres du Grand Chelem en double féminin.

Shriver a dit qu’elle avait révélé son histoire afin d’aider d’autres jeunes joueuses et «d’aider les entraîneurs à comprendre qu’ils ne doivent pas franchir la ligne de démarcation».

La WTA a émis un communiqué mercredi dans lequel elle a mentionné que «la sécurité exige de la vigilance, et nous continuons d’investir dans l’éducation, la formation et les ressources pour améliorer notre efficacité».