Palat marque tard en 3e période et le Lightning bat les Rangers 3-1 lors du 5e match

NEW YORK — Après avoir tiré de l’arrière à mi-chemin dans le match, le Lightning de Tampa Bay a montré le calme d’un double champion en titre de la coupe Stanley. Et il s’est approché à une seule victoire d’un retour en finale de la LNH.

Un tir de Mikhail Sergachev a dévié contre la jambe d’Ondrej Palat avant de faire bouger les cordages tard en troisième période et le Lightning a défait les Rangers de New York 3-1, jeudi, lors du cinquième match de la finale de l’Association de l’Est.

«Nous sommes restés patients, a analysé le capitaine du Lightning, Steven Stamkos. Nous savions que ce serait un défi de jouer dans cet environnement. Nous savions que ce serait un match à bas pointage. Nous avons continué notre plan de match et nous avons été récompensés.»

Le Lightning mène la série 3-2. Le sixième match sera présenté samedi, à Tampa. Les Rangers avaient remporté leurs huit matchs à domicile précédents.

«Nous n’avons pas encore gagné la série. C’est simplement 3-2, a insisté l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. Les Rangers ont prouvé qu’ils pouvaient remporter les matchs clés et gagner la série. Nous sommes les premiers à garder les yeux ouverts, parce que nous savons que ça peut se produire. Nous verrons comment ça va se dérouler.»

Sergachev a terminé la rencontre avec un but et une aide à sa fiche, tandis que Brandon Hagel a ajouté un but dans un filet désert. Andrei Vasilevskiy a été solide devant le filet du Lightning, alors qu’il a effectué 24 arrêts.

«J’ai vu nos joueurs foncer au filet, a expliqué Sergachev à propos du but vainqueur. J’ai tenté de tirer la rondelle le plus rapidement possible.»

Ryan Lindgren a marqué l’unique but des Rangers. Igor Shesterkin a repoussé 24 lancers.

«Ça fait mal, assurément, a indiqué le défenseur des Rangers Jacob Trouba. C’était un match serré qui aurait pu aller en faveur d’un côté comme de l’autre. C’est ce qui rend cette défaite encore plus frustrante.»

Le match aurait pu prendre une tournure différente, alors que Nikita Kucherov et Nick Paul ont atteint le poteau pour le Lightning en première période.

Sherterkin a réussi quelques arrêts grâce à de bons déplacements latéraux en deuxième période, puis ses coéquipiers l’ont récompensé en ouvrant la marque à 10:29.

Lindgren a surpris Vasilevskiy d’un angle restreint. La rondelle a semblé effleurer la lame du bâton de Stamkos avant de passer par-dessus l’épaule droite du gardien du Lightning.

Sergachev a répliqué avant la fin du deuxième vingt, avec 2:26 à écouler. Le défenseur russe a profité de la circulation devant le filet des Rangers pour battre Sherterkin avec un lancer bas à partir de la ligne bleue.

Lindgren est passé tout près de placer à nouveau les Rangers en avant à mi-chemin en troisième période. Vasilevskiy a toutefois étiré la jambière gauche au dernier moment pour le frustrer alors qu’il croyait pouvoir tirer dans une cage béante.

Quelques minutes plus tard, l’attaquant des Rangers Ryan Strome a fendu l’air avec un filet complètement ouvert devant lui à la suite d’une remise latérale d’Andrew Copp.

C’est finalement le Lightning qui a eu le dernier mot grâce à un autre long tir de Sergachev qui a trouvé le fond du filet avec 1:50 à écouler en temps réglementaire. La rondelle a dévié contre la jambe droite de Palat devant Shesterkin, qui n’a pas été en mesure de réagir au dernier moment pour faire l’arrêt.

Hagel a ajouté un but d’assurance avec un peu moins d’une minute à faire.

Les joueurs des Rangers n’ont pas apprécié que Kucherov tente un dernier tir au but alors que la sirène sonnait et une mêlée a éclaté. Stamkos et Alexis Lafrenière ont notamment échangé quelques bons coups de poing.