Pageau et Barzal aident les Islanders à vaincre les Blue Jackets 2-1

Scott Charles, The Associated Press

NEW YORK — Jean-Gabriel Pageau et Mathew Barzal ont fait bouger les cordages en deuxième période et les Islanders de New York ont défait les Blue Jackets de Columbus 2-1, jeudi.

Ilya Sorokin a réalisé 20 arrêts devant le filet des Islanders, qui ont remporté un troisième match d’affilée.

Les Blue Jackets ont encaissé un septième revers de suite. Ils ont aussi perdu 10 de leurs 12 dernières rencontres.

Emil Bemstrom a inscrit l’unique but des Blue Jackets. Joonas Korpisalo a stoppé 34 tirs.

Pageau a ouvert le pointage à 7:12 du deuxième engagement. Il a intercepté une passe en zone défensive, puis a poussé une rondelle libre derrière Korpisalo quelques instants plus tard.

Barzal a creusé l’écart en avantage numérique, à 16:39 de la deuxième période. Pageau a annulé une tentative de dégagement des Blue Jackets, puis Brock Nelson a mis la table pour Barzal avec une passe transversale.

Bemstrom a privé Sorokin d’un blanchissage en le battant durant la dernière minute de jeu. Un tir de Marcus Bjork a dévié contre lui avant de terminer sa course derrière la ligne des buts.