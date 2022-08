Padres: le nouveau venu Juan Soto y va d’un avertissement aux autres clubs

Bernie Wilson, The Associated Press

SAN DIEGO — Fraîchement arrivé au Petco Park, Juan Soto a vite averti les autres clubs du danger que représente l’attaque des Padres, sa nouvelle équipe.

Soto et Josh Bell étaient dans l’alignement de San Diego face aux Rockies, mercredi.

Le groupe incluait déjà le cogneur vedette Manny Machado. Un autre gros nom, l’arrêt-court Fernando Tatis, devrait être rétabli d’une fracture au poignet gauche avant la fin du mois.

«Nous allons être très difficiles à affronter… je souhaite bonne chance aux lanceurs», a dit Soto, avec le sourire.

«Ça va être vraiment excitant. Ce club-là a tout ce qu’il faut pour gagner la Série mondiale.»

Soto frappait deuxième mercredi, devant Machado et Bell.

Soto et Bell ont été acquis de Washington en retour de MacKenzie Gore, Luke Voit, James Wood, C.J. Abrams, Robert Hassell III et Jarlin Susana.

Les Dodgers ont une large avance dans leur section mais les Padres sont en bonne posture pour accéder aux séries, via le top 3 des clubs ne remportant pas un titre de section.

L’un des meilleurs jeunes frappeurs du baseball, Soto est heureux que Bell ait été inclus dans la transaction.

«Je m’attendais à être le seul échangé, a dit le Dominicain de 23 ans. Josh et moi nous nous entendons bien alors quand j’ai su la nouvelle, j’étais ravi. Je sais ce qu’il peut apporter à une équipe.»

Joueur étoile en 2021 et 2022, Soto a d’abord aidé les Nationals à gagner la Série mondiale, en 2019. L’année d’après, il a été le champion frappeur de la Nationale (,351).

Les Padres n’ont pas atteint la Classique automnale depuis 1998. Ils ont alors été balayés par les Yankees de New York.

Soto et Bell sont passés du club au pire dossier des ligues majeures à une équipe qui peut maintenant aller très loin.

«C’est très plaisant et très stimulant», a dit Soto.

Bell a ajouté: «Comme joueur, nous donnons tout ce que nous avons peu importe l’uniforme, mais il y a un peu plus de mordant quand vous êtes dans la course. Ça aide à vouloir se présenter un peu plus tôt au stade, ce genre de choses. Je suis emballé de cette opportunité.»

Soto et Tatis ont tous deux 23 ans. Ils se connaissent depuis longtemps, ayant joué ensemble dans la Ligue dominicaine des espoirs.

«J’adore ce gars-là, a dit Tatis. Nous étions dans la même équipe à 15-16 ans, et là ça redevient vrai. C’est fou.»