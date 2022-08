Pacioretty à l’écart durant six mois, en lien à une opération au tendon d’Achille

RALEIGH, N.C. — L’attaquant Max Pacioretty sera opéré mercredi pour corriger une déchirure au tendon d’Achille, ont annoncé mardi les Hurricanes de la Caroline.

L’opération sera faite par le Dr Kevin Logel, à Raleigh, et on s’attend à un temps de récupération de six mois.

Âgé de 33 ans, Pacioretty a été acquis de Vegas le 13 juillet en compagnie du défenseur Dylan Coghlan, en retour de considérations futures.

En 2021-22, l’ancien du CH a fourni 19 buts et 37 points avec les Golden Knights, en 39 matches.

Athlète de six pieds deux et 217 livres, Pacioretty en est à 323 buts et 642 points dans la LNH, en 850 rencontres.

Le natif de New Canaan au Connecticut a été repêché 22e au total en 2007, par le Canadien de Montréal.