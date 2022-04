Oscar Rivas tenait mordicus à effectuer sa première défense en Colombie

Oscar Rivas a quitté sa Colombie natale afin d’accomplir son rêve de devenir champion du monde sous la gouverne de l’entraîneur Marc Ramsay. Une fois son rêve réalisé, il était primordial pour lui de retourner chez lui avec la ceinture.

Personne dans le monde de la boxe québécoise n’a été surpris d’apprendre que Rivas (28-1, 19 K.-O.) allait offrir sa première défense de la ceinture des super-lourds-légers du World Boxing Council (WBC) aux Colombiens. Il affrontera le 13 août prochain, à l’Estadio Pascual Guerrero de Cali, le Polonais Lukasz Rozanski (14-0, 13 K.-O.).

Ce qui est une surprise, c’est l’engouement que crée sa venue en Colombie pour la promotion de ce combat. Les conférences de presse s’allongent, les gens l’arrêtent partout où il va. Même le maire de Cali le réclame!

«C’est une grande surprise! Quand on a décidé de faire le combat ici, jamais on a pensé que les gens allaient être aussi excités, a déclaré Rivas, rejoint à son hôtel de Cali, jeudi. Je pense que tous les médias ici ont demandé une entrevue. Le maire de Cali tenait à me recevoir chez lui. C’est merveilleux ce qui se passe ici. Nous avons tout un accueil pour ce premier championnat du monde, ici, à Cali.»

«Le maire (Jorge Ivan Ospina) tient à organiser un événement de classe internationale, digne de ce qui se fait à Las Vegas, a ajouté Stéphane Lépine, le gérant de Rivas. C’est un événement d’une ampleur beaucoup plus grande que ce que j’anticipais. Il y aura 40 000 personnes dans le stade; le gouvernement est derrière l’événement; (…) des artistes latins de partout dans le monde ont été invités pour animer la fête après le gala. Ce sera le plus gros événement auquel j’aurai participé dans ma vie.»

C’est un peu le retour de l’enfant prodige à Cali, où Rivas a grandi. Natif de Buenaventura, ville située sur la côte du Pacifique, Rivas est déménagé jeune avec sa mère à Cali, troisième ville du pays située quelque 115 km au sud-est. Quand le jeune Rivas était trop turbulent, sa mère, qui a élevé seule quatre enfants, le retournait parfois dans la famille restée derrière à Buenaventura. C’est là qu’il a appris à boxer.

Il a gravi tous les échelons jusqu’à représenter son pays aux Jeux panaméricains de 2007, où il récolte l’argent, et aux Jeux olympiques de Pékin, l’année suivante. C’est à cette époque que Ramsay et Bernard Barré, alors avec Interbox, mais maintenant vice-président opération et recrutement, le remarquent.

Rivas s’est amené à Montréal avec un seul objectif, devenir champion du monde. Il a tenté de faire son chemin chez les lourds, où il est demeuré invaincu jusqu’à son affrontement face à Dillian Whyte, qui a échoué un test antidopage en marge de leur combat éliminatoire, mais n’a jamais été sanctionné. Quand le WBC a créé une nouvelle division pour les boxeurs de 200 à 224 livres, Rivas y a vu l’occasion de réaliser son rêve plus rapidement.

Il a réussi son pari en battant Ryan Rozicki par décision unanime en octobre dernier. Pour cette première défense face à l’aspirant no 2 de la division, pas question, donc, d’oublier ses racines.

«C’est très important pour moi de pouvoir montrer où j’en suis à ceux qui m’ont vu grandir, a affirmé Rivas. C’est motivant pour moi. Je me suis formé comme boxeur professionnel dans un autre pays, mais je suis Colombien. C’est motivant, excitant pour moi de pouvoir leur offrir ce combat.

«Je veux aussi que les gens voient un autre visage de la Colombie. La Colombie, ce n’est pas juste la guerre ou la violence. C’est un grand pays qui a donné plusieurs grands sportifs», a-t-il ajouté.

Face à Rozanski, Rivas s’attend à un combat plus tactique que l’affrontement contre Rozicki, pour qui la défensive venait en option.

Malgré tout, le Polonais de 36 ans, qui à l’instar de Rivas, avait l’habitude de se battre autour de 240 livres chez les lourds, n’a jamais livré plus de quatre rounds en carrière: le clan Rivas se méfiera donc de sa puissance.

«Rozicki ne pensait qu’à la guerre, pas à se défendre. Rozanski a un style différent, a noté Rivas. Mais tactiquement, je suis plus fort que lui. On va donc faire un bon travail pour se préparer.»

Comme Rivas croyait d’abord se battre en mai, sa préparation est bien entamée. Il sera de retour à Montréal dans les prochains jours et mettra en place son plan d’action avec Ramsay. Rivas et son groupe devraient retourner pour les deux ou trois dernières semaines du camp à Bogota, où ils termineront leur préparation en altitude.