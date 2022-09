Osaka se retire de l’Omnium Panpacifique, Pliskova s’incline

The Associated Press

TOKYO — La championne en titre de l’Omnium Panpacifique, Naomi Osaka, s’est retirée du tournoi tokyoïte à l’aube de son match de deuxième tour en raison d’un malaise, a confirmé la joueuse jeudi.

«Je suis désolée d’être incapable de jouer aujourd’hui, a dit Osaka par voie de communiqué. C’est un honneur de participer à l’Omnium Panpacifique devant tous ces partisans ici au Japon. C’est toujours un tournoi très spécial pour moi et j’aurais aimé pouvoir être sur le court, mais mon corps ne me le permet pas. Je vous verrai l’an prochain.»

Osaka n’a pas précisé la nature de son malaise, et elle a assuré avant le tournoi être en forme et en santé. Elle fut sacrée championne du tournoi en 2019, et avait accédé au deuxième tour plus tôt cette semaine après que son adversaire au premier tour, Daria Saville, se soit retirée en raison d’une blessure à un genou.

La Brésilienne Beatriz Haddad Maia a profité de l’abandon d’Osaka pour atteindre les quarts de finale, où elle croisera le fer avec la quatrième tête de série Veronika Kudermetova, qui a malmené la Mexicaine Fernanda Contreras Gomez 6-0, 6-1.

Dans les autres matchs de deuxième tour à l’affiche, Petra Martic a surpris la sixième tête de série Karolina Pliskova 6-3, 6-4, et dans un duel entre joueuses non classées, Liudmila Samsonova est venue à bout de la Chinoise Xinyu Wang 7-6 (5), 6-3.

En quarts de finale vendredi, Martic affrontera la Chinoise Zhang Shuai, Samsonova aura rendez-vous avec la troisième tête de série Garbine Muguruza, et l’Américaine Claire Liu se frottera à la Chinoise Qinwen Zheng.