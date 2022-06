Ondrej Palat du Ligtning: un joueur discret qui a un rôle important

TAMPA, Fla. — Le rôle d’Ondrej Palat dans les succès du Lightning n’attire pas beaucoup l’attention.

Pourtant, les doubles champions en titre de la Coupe Stanley n’hésitent pas à dire qu’il figure parmi leurs meilleurs joueurs.

Attaquant discret faisant partie du noyau d’un club qui a atteint la finale de l’Est six fois en huit ans, le Tchèque semble être à la hauteur lorsque le Lightning en a le plus besoin.

Son but avec 42 secondes à jouer dans le troisième match a permis à Tampa Bay de gagner 3-2, pour réduire l’avance des Rangers à 2-1 dans la série.

Le match numéro 4 sera présenté mardi soir, au Amalie Arena.

C’était un 10e but déterminant en carrière en séries pour Palat, battant un record d’équipe qu’il partageait avec Tyler Johnson.

Les seuls joueurs actifs de la LNH le devançant à ce chapitre sont Joe Pavelski (14), Evgeni Malkin (13), Jonathan Toews (11) et Patrick Kane (11).

«Il peut jouer un type de hockey de col bleu avec des gars travaillant plus en finesse, a dit l’entraîneur Jon Cooper. C’est une excellente qualité.»

Palat, Nikita Kucherov et Steven Stamkos et Palat mènent le Lightning avec six buts chacun depuis le début des séries.

Dimanche, le Lightning a dominé 52-30 pour les tirs contre les Rangers, qui sont à deux gains de retourner en grande finale pour la première fois depuis 2014.

«Il faut y aller un match à la fois», a dit l’entraîneur des Rangers Gerard Gallant, confiant que son équipe va rebondir.

New York a comblé un déficit de 3-1 au premier tour, contre Pittsburgh.

L’équipe a ensuite perdu les deux premiers matchs contre la Caroline, avant de s’imposer lors d’un match ultime.

– Par Fred Goodall, Associated Press