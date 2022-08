Omnium de tennis Banque Nationale: Fernandez et Andreescu tentent un retour à Toronto

TORONTO — Une persistante blessure à un pied qui a tenu la Lavalloise Leylah Fernandez à l’écart du jeu pendant plus de deux mois lui a permis d’en apprendre sur elle-même.

Maintenant Fernandez sait à quel point elle peut être impatiente.

«Je croyais que j’allais être extrêmement patiente et que j’allais être capable de prendre ce congé et l’accepter», a dit Fernandez à propos de la blessure subie le 31 mai lors des quarts de finale des Internationaux de France contre l’Italienne Martina Trevisan.

«Mais en réalité j’étais simplement anxieuse. Je prenais ma raquette et je tentais de me faufiler jusqu’au court de tennis.»

La Québécoise est l’une des cinq Canadiennes qui prendra part à l’Omnium de tennis Banque Nationale en simple. Le volet féminin s’entamera lundi à Toronto.

La joueuse de 19 ans n’a reçu la permission de participer au tournoi que jeudi dernier. Comme plusieurs autres, Fernandez espère pouvoir capitaliser sur son retour à la compétition.

«Lorsque j’ai eu le feu vert de mes médecins, ç’a le meilleur moment que je pouvais demander, a déclaré la 13e tête de série, samedi. Ç’a été une montagne russe d’émotions et je suis excitée d’être de retour et heureuse de pouvoir compétitionner.»

L’Ontarienne Bianca Andreescu tente également d’effectuer une sorte de retour. Elle a remporté la compétition en 2019 — quand elle se nommait encore la Coupe Rogers — et a ensuite mis la main sur un premier titre d’un tournoi du Grand Chelem.

Son triomphe aux Internationaux des États-Unis a conclu en beauté sa meilleure saison à vie. Ces deux victoires, acquises aux dépens de la grande Serena Williams, ont propulsé Andreescu au quatrième rang du classement mondial.

Toutefois, quelques mois après ces moments de gloire, elle a été forcée d’arrêter pendant 15 mois à cause d’une blessure au genou gauche. Après avoir contracté la COVID-19, elle a pris une «pause mentale» du tennis vers la fin de 2021.

Récemment, Andreescu a connu des ennuis avec son dos, mais elle a déclaré dimanche qu’elle sera prête pour son match de premier tour à l’Omnium de tennis Banque Nationale.

Andreescu a ajouté qu’elle est contente d’être de retour devant ses partisans pour la première fois depuis 2019 et qu’elle est prête à retrouver une partie de l’élan qu’elle avait eu cette saison-là.

«Je me suis entraînée aujourd’hui et je me sentais déjà mieux que lors des autres journées où je me suis entraînée», a noté Andreescu.

«Je crois que c’est le court et l’environnement. Ça me rappelle tant de bons souvenirs.»