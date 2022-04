Olofsson et Thompson marquent deux fois et les Sabres défont les Flyers 5-3

The Associated Press

PHILADELPHIE — Victor Olofsson et Tage Thompson ont chacun marqué deux fois et les Sabres de Buffalo ont pris la mesure des Flyers de Philadelphie 5-3, dimanche, et ont balayé la série aller-retour disputée cette fin de semaine entre les deux clubs.

Les Sabres avaient remporté le duel de samedi 4-3.

Anders Bjork a aussi touché la cible pour les Sabres. Dustin Tokorski a réalisé 32 arrêts dans la victoire. Thompson, centre de six pieds sept pouces, a inscrit son 35e et 36e filet de la saison.

Kevin Hayes, Noah Cates et Zack MacEwen ont marqué pour les Flyers. Felix Sandstrom a stoppé 35 tirs pour les Flyers, qui ont perdu leurs cinq dernières parties.

Du côté des Flyers, l’attaquant Cam Atkinson (bas du corps) et le gardien Carter Hart (bas du corps) ont chacun raté un troisième match de suite. Hart ne devrait pas jouer de nouveau cette saison.