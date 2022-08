Ohtani et les Angels blanchissent les Blue Jays pour un deuxième match de suite

TORONTO — Shohei Ohtani a supplanté Alek Manoah et les Angels de Los Angeles ont blanchi les Blue Jays de Toronto 2-0, samedi.

Les Angels (54-73) ont blanchi les Blue Jays (68-57) pour une deuxième partie consécutive lors de cette série de trois duels.

Ohtani (11-8) n’a donné que deux coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Il a retiré neuf adversaires sur des prises lors de sa performance de 109 lancers.

Manoah (12-7) a aussi été d’office pendant sept manches, allouant un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Il a réussi huit retraits sur des prises.

Les Blues Jays ont été incapables de profiter de la soirée de célébration du 30e anniversaire de l’édition championne de la Série mondiale de 1992. Joe Carter, Dave Winfield, Dave Stieb, le gérant Cito Gaston et plusieurs autres membres ont été présents lors de la cérémonie d’avant-match.

«Pour moi, chaque rencontre est un septième match de la Série mondiale, a déclaré Manoah. Peu importe si Ohtani est sur le monticule ou si c’est Roger Clemens. Mon travail est de me présenter et de compétitionner. Je donne mon maximum à l’équipe et je fais tout ce que je peux pour essayer de nous faire gagner.

«Voir (l’équipe de 1992) revenir et faire la fête, c’était assez incroyable. Alors j’espère que nous pourrons nous remettre au travail et essayer de réaliser le même exploit.»

Le joueur d’arrêt-court des Angels Andrew Velazquez a permis à son équipe de respirer grâce à un circuit en solo après deux retraits en neuvième manche, aux dépens du releveur Anthony Bass.

Les Angels ont pris les devants 1-0 en sixième manche. David Fletcher a lancé le bal en cognant un simple dans la gauche et il s’est rendu au deuxième coussin à la suite d’un but sur balles à Mike Trout.

Installé au troisième coussin après qu’Ohtani eut frappé un optionnel, Fletcher a croisé le marbre quand Luis Rengifo a claqué un simple dans la gauche.

Ohtani a retiré 11 frappeurs consécutifs, du retrait sur des prises d’Alejandro Kirk pour mettre fin à la troisième manche à celui de Bo Bichette pour amorcer la septième. La séquence s’est terminée quand Velazquez a commis une erreur en jonglant avec un roulant de Cavan Biggio.

Manoah et Ohtani n’ont permis aucun point pendant cinq manches et ils n’avaient accordé que deux coups sûrs chacun.

Les Blue Jays ont évité le danger en cinquième manche, quand la recrue Ryan Aguilar a frappé un double le long de la ligne du champ droit. L’instructeur au troisième coussin des Angels, Mike Gallego, a cependant demandé à Aguilar d’avancer de 90 pieds et il a été épinglé par l’excellent relais de Jackie Bradley fils.

Bradley a commencé la partie au champ droit en remplacement de Teoscar Hernandez, qui a quitté le match de vendredi en raison d’une contusion au pied gauche. Hernandez était disponible pour agir à titre de frappeur suppléant, samedi.

George Springer a quant à lui disputé un premier match au champ centre depuis qu’il a quitté la liste des blessés en raison d’une blessure au coude droit, il y a 10 rencontres.

Springer a porté à 10 sa série de parties avec au moins un coup sûr grâce à un simple en première manche.