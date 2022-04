Odor dénoue l’impasse en huitième manche et les Orioles se sauvent avec la victoire

The Associated Press

BALTIMORE — Le frappeur suppléant Rougned Odor a ouvert le pointage avec un simple de deux points en huitième manche et les Orioles de Baltimore ont blanchi les Yankees de New York 5-0, dimanche.

Les Orioles n’avaient réussi que deux coups sûrs en 28 apparitions au marbre avec des coureurs en position de marquer dans cette série, mais Odor, Kelvin Gutiérrez et Jorge Mateo ont remédié à la situation lors d’une poussée de cinq points.

Odor a porté les couleurs des Yankees l’année dernière et il a été libéré à la fin de la saison avant d’arriver à Baltimore.

Ryan Mountcastle a amorcé la huitième manche en cognant un simple pour les Orioles et Trey Mancini a soutiré un but sur balles. Deux retraits plus tard, Robinson Chirinos a obtenu un but sur balles après une bataille de 10 tirs, mettant la table pour Odor.

Alors que les coussins étaient remplis, Odor est arrivé au marbre et il a cogné un solide simple au centre contre Jonathan Loáisiga (0-1). Gutiérrez a suivi avec un double de deux points et Mateo a couronné la poussée offensive avec un simple d’un point.

En relève, Jorge López (1-1) a enregistré la victoire pour la troupe de Baltimore, qui a gagné deux des trois duels contre les Yankees.

Le partant des New-Yorkais, Nestor Cortes, a été excellent au monticule, mais il n’a pas pu ajouter la victoire à sa fiche.

Cortes a complété une quatrième manche immaculée contre les Orioles, retirant au bâton les trois frappeurs à lui faire face à l’aide de neuf lancers.

Cortes s’est d’abord débarrassé d’Anthony Santander grâce à une prise sur décision, une fausse balle et une balle ricochet.

Il a réservé le même sort à Ryan McKenna, qui s’est élancé sur le premier lancer et a laissé passer les deux suivants, appelés des prises par l’arbitre du marbre Cory Blaser.

Cortes a complété la manche face à Chirinos, qui s’est élancé sur le premier tir, a laissé passer le deuxième et a fendu l’air sur le troisième.

Cortes a aussi retiré sur des prises les trois frappeurs qu’il a affrontés en deuxième manche. Il a conclu son après-midi de travail avec 12 retraits au bâton en cinq manches au monticule.