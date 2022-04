Nurse indique que Scottie Barnes pourrait «peut-être» jouer le match no 3

TORONTO — La recrue des Raptors de Toronto Scottie Barnes pourrait être près d’un retour au jeu.

Barnes était à l’entraînement matinal des Raptors en vue du match no 3. Il est passé près des reporters sans botte de marche et sans boiter.

Quand on lui a demandé s’il y avait des chances que Barnes soit du match de mercredi soir contre les 76ers de Philadelphie, l’entraîneur-chef Nick Nurse a répondu: «Peut-être».

Barnes, finaliste au titre de recrue par excellence de la NBA, représente un cas incertain sur les listes de blessés officielles.

Son retour donnerait un bon de coup de pouce aux Raptors, qui tirent de l’arrière 2-0 dans la série de premier tour.

Nurse a par contre indiqué que Gary Trent fils, qui est atteint d’un virus qui n’est pas la COVID-19, et Thaddeus Young, blessé au pouce, seront de la partie.

Barnes était en voie de réussir un triple doublé avec 15 points, 10 rebonds et huit aides dans le premier match de la série que Joel Embiid a marché sur sa cheville. Barnes a raté le match no 2 et portait une botte de marche.