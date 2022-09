Nimmo fournit le gros coup sûr et les Mets l’emportent 5-3 face aux Dodgers

NEW YORK — Brandon Nimmo a produit le point clé avec un double en septième, jeudi, guidant les Mets de New York vers un gain de 5-3 face aux Dodgers de Los Angeles.

Nimmo a poussé au marbre James McCann, qui avait lui-même obtenu un double. Les New-Yorkais prenaient alors les devants 4-2.

Une manche plus tôt, Francisco Lindor avait créé l’impasse 2-2 avec un double égalisateur, avant un ballon sacrifice de Darin Ruf.

Lindor a aussi volé un 15e but cette saison – le troisième coussin en sixième, avant de croiser la plaque sur la frappe de Ruf.

Starling Marte a cogné deux simples, dont celui qui a rapporté un cinquième point aux siens.

Il a marqué deux fois.

Chris Bassitt (12-7) a alloué deux points et six coups sûrs en six manches. Le droitier a un rendement de 5-0 à ses six dernières sorties.

Trevor May et Edwin Diaz ont fait le lien vers Adam Ottavino, auteur d’un troisième sauvetage.

Diaz a retiré Gavin Lux au bâton avec une fulgurante balle de feu, à 102,8 milles à l’heure.

Effectuant un premier départ depuis quatre semaines (dos), Clayton Kershaw a limité les Mets à un point et un coup sûr en cinq manches. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Le revers est allé à Chris Martin (4-1).

Affichant le meilleur dossier des grandes ligues, les Dodgers (90-40) ont échappé les deux derniers matches de cette série au Citi Field. Ils n’avaient pas perdu deux matches de suite depuis les 25 et 26 juillet.

«Ils ont une très bonne équipe, mais nous leur avons montré que nous aussi, a confié Diaz. Nous allons peut-être les retrouver en séries.»

Meneurs de la section Est de la Nationale, les Mets (84-48) vont rejouer vendredi à la maison, contre les Nationals de Washington.