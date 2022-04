Nikita Kucherov, Victor Hedman et le Lightning malmènent les Jets 7-4

The Associated Press

TAMPA, Fla. — Nikita Kucherov a obtenu deux buts et deux aides, Victor Hedman a récolté quatre aides et le Lightning de Tampa Bay a étrillé les Jets de Winnipeg 7-4, samedi.

Les champions des deux dernières éditions de la coupe Stanley occupent présentement le deuxième rang de la section Atlantique. Ils ont une avance de trois points sur les Bruins de Boston.

Steven Stamkos et Nick Paul ont chacun eu un but et une mention d’assistance. Mikhail Sergchev, Alex Killorn et Pierre-Édouard Bellemare ont aussi fait mouche pour la formation floridienne.

Brian Elliott a stoppé 14 tirs pour signer sa 10e victoire de la saison.

Kyle Connor, Paul Stastny, Josh Morrissey et Adam Lowry ont touché la cible pour les Jets. Nikolaj Ehlers a prolongé sa séquence de matchs avec un point à neuf, un sommet en carrière.

Connor Hellebuyck a réalisé 25 arrêts avant d’être remplacé par Eric Comrie, qui a bloqué les quatre tirs en sa direction.