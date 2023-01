Nicolas Savoie joue les héros en prolongation et les Remparts l’emportent 5-4

DRUMMONDVILLE, Qc — Nicolas Savoie a joué les héros en prolongation et les Remparts de Québec ont triomphé 5-4 aux dépens des Voltigeurs de Drummondville, mercredi soir.

Savoie a complété la mise en scène de Théo Rochette pour faire bouger les cordages alors qu’il ne restait que 23 secondes à écouler à la période supplémentaire.

Zachary Bolduc a enregistré son deuxième tour du chapeau de la saison pour les Remparts, qui venaient de voir leur séquence de quatre victoires prendre fin. Andrew Gweon a également touché la cible.

Bolduc a obtenu au moins un point dans un 12e match consécutif. Il a enfilé l’aiguille 14 fois et ajouté 10 aides pendant cette séquence.

Rochette a conclu l’affrontement avec trois assistances alors que le gardien recrue Quentin Miller a bloqué 24 tirs pour les Remparts.

Luke Woodworth, Justin Côté, Jérémy Lapointe et Sam Olivier ont assuré la réplique pour les Voltigeurs, qui avaient remporté leurs deux dernières sorties.

Riley Mercer a alloué cinq buts en 31 lancers pour l’équipe locale.

Titan 1 – Olympiques 5

Samuel Savoie et Cam MacDonald ont été efficaces offensivement grâce à une récolte d’un but et deux mentions d’assistances et les Olympiques de Gatineau ont battu le Titan d’Acadie-Bathurst 5-1.

Les Olympiques sont restés invaincus en temps réglementaire pour un 12e match consécutif (8-0-4). Ils n’ont pas perdu en temps régulier depuis le 26 novembre.

Huskies 3 – Phoenix 4 (Fus.)

Marc-André Gaudet a mis fin au débat en tirs de barrage et le Phoenix de Sherbrooke a eu raison des Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 4-3.

Le Phoenix a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à quatre (3-0-1).

Wildcats 5 – Eagles 2

Maxim Barbashev et Thomas Auger ont tous deux récolté un but et une aide et les Wildcats de Moncton ont défait les Eagles du Cap-Breton 5-2.

Drakkar 3 – Sea Dogs 4

Ventsislav Shingarov a repoussé 32 rondelles et les Sea Dogs de Saint-Jean ont tenu le coup pour vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 4-3.