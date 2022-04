Nick Blankenburg marque un premier but dans la LNH et les Blue Jackets gagnent 5-2

Nicole Kraft, The Associated Press

COLUMBUS, Ohio — Le défenseur recrue Nick Blankenburg a réussi un premier but en carrière dans la LNH et il a ajouté un aide pour mener les Blue Jackets de Columbus vers une victoire de 5-2 contre les Oilers d’Edmonton, dimanche.

Blankenburg a profité d’un avantage numérique pour décocher un tir de la pointe qui a terminé son élan dans le fond du filet. Son but a procuré une avance de 3-2 aux Blue Jackets.

Oliver Bjorkstrand a amassé un but et deux assistances et Cole Sillinger a récolté un but et une mention d’aide pour les Blue Jackets, qui ont mis fin à une séquence de cinq revers.

Eric Robinson et Jack Roslovic ont aussi touché la cible pour la troupe de Columbus. Jakub Voracek a participé à trois buts alors que Gustav Nyquist a obtenu deux aides.

Elvis Merzlikins a stoppé 33 lancers pour enregistrer une 26e victoire cette saison. Seuls les attaquants des Oilers Evander Kane et Leon Draisaitl ont réussi à le déjouer.

Mikko Koskinen a réalisé 26 arrêts pour les Oilers, qui ont raté une occasion de confirmer leur deuxième rang dans la section Pacifique.