Ngaire Barraclough réussit la meilleure performance canadienne de la journée à Milton

MILTON, Ont. — L’Albertaine Ngaire Barraclough a réussi la performance canadienne de la journée, samedi, à la Coupe des nations de Milton, en prenant le cinquième rang de l’omnium.

Après avoir enlevé le scratch, Barraclough, d’Edmonton, a terminé neuvième du tempo et 10e de la course à élimination. La jeune cycliste de 19 ans a amorcé la course aux points en cinquième place du classement général avec 86 points, à huit seulement du podium.

Si Barraclough n’a pu ajouter que deux points à son total, elle a pu protéger sa cinquième place. Elle n’a été devancée que par l’Italienne Elisa Balsamo (117), l’Américaine Jennifer Valente (110), l’Australienne Alexandra Manly (104) et la Japonaise Yumi Kajihara (100).

«C’est la deuxième fois que je participe à un omnium à ce niveau et la première fois, j’avais chuté, alors c’est une amélioration considérable», a déclaré tout sourire Barraclough aux journalistes sur place.

«Le scratch s’est avéré une agréable surprise; ce n’est pas une discipline qui me sourit de la sorte habituellement. J’ai été un peu déçue de mes trois autres courses, mais au moins, j’ai fait preuve de constance.

«Dans la course aux points, je voulais vraiment grimper au classement, mais ça n’allait pas comme je voulais. Puis, quand avec une vingtaine de tours à faire le groupe de tête a cherché à nous prendre un tour, j’ai voulu donner du rythme au peloton afin de ne pas perdre de terrain.»

Dodyk s’éclate au keirin

Au keirin, Ryan Dodyk a participé à la vague de classement. L’Albertain a lancé les hostilités avec un peu plus de deux tours à faire, mais n’a pas été en mesure de terminer en tête, prenant le troisième rang de sa vague et le neuvième rang au total.

«Je suis plutôt heureux de cette performance, a dit Dodyk. (…) Techniquement, à Cali l’an dernier, j’ai terminé cinquième, mais avec le plateau plus relevé ici, je considère que c’est ma meilleure performance individuelle.»

Le Britannique Jack Carlin a franchi le fil en premier, mais il a été relégué pour ne pas avoir maintenu sa ligne de course dans les 200 derniers mètres. La victoire a ainsi été octroyée au Colombien Kevin Santiago Quintero Chavarro, devant l’Australien Matthew Richardson et l’Allemand Stefan Botticher.

L’Ontarien James Hedgcock avait été stoppé au repêchage.

Au 500 m contre-la-montre, les Canadiennes Sarah Orban et Jackie Boyle ont raté leur qualification par moins d’une demi-seconde. Orban et Boyle ont respectivement conclu la séance en 14e et 15e place. Dernière à s’élancer, l’Australienne Kristina Clonan a remporté l’épreuve en 32,987 secondes, devant l’Allemande Pauline Sophie Grabisch et l’Italienne Mirian Vece.

Au Madison, les Canadiens n’ont jamais vraiment été dans le coup. Dylan Bibic et Michael Foley ont bien récolté cinq points en terminant parmi les quatre premiers lors de deux sprints consécutifs en deuxième moitié de course, mais ils ont concédé un tour au peloton, ce qui entraîne une pénalité de 20 points. Ils ont donc terminé en 14e place.

Les champions d’Europe, Yoeri Havik et Jan Willem van Schipp des Pays-Bas, ont devancé les représentants du Royaume-Uni, Rhys Britton et Ethan Hayter, 74 points contre 66. Les Allemands Theo Reinhardt et Tim Torn Teutenberg ont complété le podium avec 47 points.

Pour la dernière journée de compétition dimanche, les médaillées olympiques Kelsey Mitchell et Lauriane Genest seront de retour pour le keirin. Mitchell tentera d’ajouter une troisième médaille à sa récolte du week-end, tandis que Genest, médaillée de bronze de la discipline à Tokyo, voudra en ajouter une deuxième.

Dodyk sera de retour sur l’ovale du Centre national Mattamy pour le sprint en compagnie de Nick Wammes. Finalement, Jackson Kinniburgh prendra le départ de l’Omnium.