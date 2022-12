NFL: Les Commanders se tourneront vers Carson Wentz dimanche face aux Browns

Stephen Whyno, The Associated Press

ASHBURN, Va. — Carson Wentz sera le quart-arrière des Commanders de Washington dimanche face aux Browns de Cleveland.

L’équipe a annoncé mercredi la décision de l’entraîneur-chef Ron Rivera de remplacer Taylor Heinicke par Wentz en vue d’un match que les Commanders doivent gagner pour espérer se qualifier, ce week-end, en vue des éliminatoires dans l’Association nationale de la NFL.

«Dans notre position actuelle, je cherche une petite étincelle, un petit quelque chose de différent», a précisé Rivera après l’entraînement de son équipe.

«Lors des trois derniers matchs, nous avons affiché un dossier de 0-2-1 et donc, (nous sommes) à la recherche d’un petit extra pour nous permettre d’avancer.»

Wentz a remplacé Heinicke lors du quatrième quart du match de samedi dernier, que les Commanders ont perdu face aux 49ers de San Francisco. Wentz a complété 12 de ses 16 passes pour des gains de 123 verges et un touché.

Rivera a admis que la performance de Wentz contre les 49ers avaient contribué à sa décision. Il est d’avis que Wentz a une meilleure compréhension et maîtrise de l’attaque que pendant ses six premiers matchs avec les Commanders, lors desquels ils ont affiché un dossier de 2-4.

«Il a eu une meilleure opportunité pour voir le reste de l’attaque, avoir une perception du reste de l’attaque», a mentionné Rivera.

Âgé de 29 ans, Wentz en sera à un premier départ depuis le 13 octobre à Chicago. Lors de ce match, il avait été victime d’une fracture de l’annulaire de la main droite — celle avec laquelle il lance le ballon — qui a nécessité une opération.

Les Commanders affichent un dossier de 7-7-1 et pourront mériter leur billet pour les éliminatoires avec une victoire et des défaites de Seattle, Detroit et Green Bay.

Les Commanders termineront leur calendrier régulier en accueillant les Cowboys de Dallas le dimanche 8 janvier.