NFL: Daryle Lamonica, ancien quart des Raiders, s’éteint à 80 ans

Josh Dubow, The Associated Press

L’ancien quart-arrière Daryle Lamonica, qui a mené les Raiders à leur première apparition au Super Bowl, est décédé à l’âge de 80 ans.

Le shérif du comté de Fresno a déclaré que Lamonica est décédé à son domicile de Fresno jeudi matin. Le décès est considéré comme étant de cause naturelle.

Les Raiders ont acquis Lamonica dans un échange avec Buffalo en 1967. Avec son bras puissant, il incarnait le type de quart idéal que le propriétaire Al Davis voulait pour son équipe.

Surnommé le « Mad Bomber », Lamonica a eu un impact immédiat avec Oakland, après n’avoir obtenu que quatre départs en quatre saisons avec les Bills.

Lamonica et des ailiers espacés comme Warren Wells et Fred Biletnikoff ont fait des Raiders une vraie puissance.

Le club a montré une fiche de 13-1 à sa première saison, où Lamonica a mené la ligue avec 30 passes de touché.

Lamonica a ensuite lancé deux passes TD lors d’une victoire contre Houston dans le match pour le titre de l’AFL. Les Raiders accédaient à leur premier Super Bowl, où ils ont perdu 33-14 contre Green Bay.

Au cours de ses six saisons en tant que partant pour les Raiders, Lamonica a été l’un des passeurs les plus prolifiques du jeu, menant le circuit avec 145 passes de touché, 24 de plus que Fran Tarkenton, qui a fini deuxième à ce chapitre.

De 1967 à 1972, ses 16 006 verges par la passe l’ont classéesu troisième rang.

Lamonica a excellé lors de matches éliminatoires, lançant cinq passes de touché dans une victoire de 41-6 contre Kansas City, en 1968, et un record de six la saison suivante, contre Houston. Seuls Steve Young et Tom Brady ont égalé les six passes de touché de Lamonica dans un match éliminatoire.

Lamonica a été remplacé comme partant en 1973 par Ken Stabler.

La saison suivante il est allé à la Ligue mondiale de football, où il a terminé sa carrière.

Lamonica a terminé sa carrière avec 19 154 verges par la passe et 164 touchés.

Les Raiders ont montré une fiche de 62-16-6 lors des départs de Lamonica.

Il s’agit du meilleur pourcentage de victoires pour tout quart partant de l’ère du Super Bowl avec au moins 75 départs.

Lamonica est né et a grandi à Fresno avant d’aller à Notre Dame. Il était le réserviste de Jack Kemp à Buffalo, avant de trouver sa place avec les Raiders.