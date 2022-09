New York: Rebecca Marino s’incline devant Zhang Shuai au troisième tour

NEW YORK — Rebecca Marino de Vancouver a été battue au troisième tour des Internationaux des États-Unis, vendredi, s’inclinant 6-2 et 6-4 devant la Chinoise Zhang Shuai.

Zhang a remporté les cinq derniers jeux du premier set, dont un bris à zéro pour mener 5-2.

En avance 2-0 en deuxième manche, elle a ensuite vogué vers la victoire en 63 minutes.

Zhang a récolté trois bris en huit occasions et n’a pas offert de balle du genre à la Britanno-Colombienne.

Sa prochaine rivale sera l’Américaine Coco Gauff, qui a battu sa compatriote Madison Keys 6-2 et 6-3.

Tête de série numéro 12, Gauff a été brisée lors du premier jeu, avant de jouer le même tour à Keys dès le jeu suivant. Elle a pris les devants 4-1 et n’a plus été inquiétée.

Marino n’avait pas joué au troisième tour d’un tournoi majeur depuis 2011, à Roland-Garros.

Zhang est 36e au monde, 70 places devant Marino.

En soirée, l’Ontarienne Bianca Andreescu, 48e au monde, sera confrontée à la Française Caroline Garcia, 17e tête de série.

L’athlète de Mississauga a été la championne de Flushing Meadows en 2019.

Gabriela Dabrowski d’Ottawa et Giuliana Olmos du Mexique, cinquièmes têtes de série en double, ont gagné 6-1 et 6-4 contre les Américaines Whitney Osuigwe et Hailey Baptiste.