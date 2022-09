New York: la Canadienne Rebecca Marino est reconnaissante envers ce qui lui arrive

Howard Fendrich, The Associated Press

NEW YORK — En 2011, alors que Rebecca Marino n’avait que 20 ans, tout semblait lui venir si facilement sur un court de tennis. La Canadienne a atteint le troisième tour à Roland-Garros cette année-là et peu après, elle a atteint la 38e place au classement mondial.

Ce n’était pas si facile en dehors du terrain, par contre.

À Flushing Meadows vendredi, et pour la première fois depuis ce temps, Marino participera au troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem.

Cela va marquer, jusqu’à présent, le point culminant de son retour après une absence de cinq ans de la WTA.

Une absence provoquée par l’anxiété et, selon ses propres mots, l’épuisement professionnel.

«Si vous m’avez parlé pendant ma retraite, je ne sais pas si j’aurais cru que je serais de retour ici. C’est pour ça que je suis vraiment fière de moi. J’ai surmonté beaucoup de choses et j’ai réussi à aller aussi loin – et j’espère encore plus loin, a déclaré Marino.

«Le mot auquel je reviens sans cesse est la gratitude. Je me sens très, très chanceuse de pouvoir revenir au tennis et d’avoir du succès. À chaque instant où je suis sur le terrain, je suis reconnaissante.»

La pression d’être une jeune athlète parcourant le monde en essayant de percer peut avoir un lourd coût.

Naomi Osaka, championne de quatre tournois majeurs, n’est qu’un exemple des joueuses ayant abordé ses problèmes de santé mentale ces dernières années. Ash Barty a quitté le circuit durant plus de deux ans, est revenue et a remporté trois titres du Grand Chelem, puis a pris sa retraite cette année. Elle était classé n ° 1 au monde, à 25 ans.

«Vous ne pouvez pas empêcher les jeunes de vivre leur vie, a dit la mère de Marino Catherine, au téléphone à partir de son domicile à Vancouver (elle y regarde les matches de Rebecca du même endroit de la cuisine où elle écoutait Roland-Garros en 2011).

«Je suis là avec elle à chaque point. Quand elle a gagné (contre Daria Snigur au deuxième tour), j’ai dû me pincer. Je ne pouvais pas y croire, a lancé maman, qui a envoyé à Marino des photos des deux chiens de la famille, Jasper et Stanley. Je suis très fière d’elle. Nous avons fait beaucoup de chemin.»

Les choses sont devenues écrasantes pour Marino en 2012. Elle a essayé de prendre une pause de six mois, pour voir si ça aiderait. Quand elle a joué ensuite, les choses n’allaient pas vraiment mieux. Elle s’est donc arrêtée pour de bon. Du moins, elle le pensait.

«J’étais complètement épuisée – pas juste physiquement, mais mentalement et émotionnellement. J’étais totalement à plat, a dit Marino, qui a 31 ans.

«Maintenant que je suis plus mature, j’aimerais pouvoir aider la version plus jeune de moi à traverser tout ça. Mais en même temps, ç’a aussi fait de moi ce que je suis aujourd’hui.»

En dehors du tennis, Marino a essayé de nouvelles choses. Elle a étudié la littérature anglaise à l’Université de la Colombie-Britannique. Elle s’est mise à l’aviron (son oncle, George Hungerford, a été médaillé d’or dans ce sport aux JO de 1964). Elle a donné des cours de tennis.

Revenir à son ancienne vie n’était pas au programme jusqu’en 2017, lorsque son père a reçu un diagnostic de cancer de la prostate. (Il est décédé en 2020; sa vie a été soulignée en avril à la Coupe Billie Jean King, à l’occasion du deuxième anniversaire de son décès).

«Ç’a m’a fait réfléchir à beaucoup de choses, a dit Marino, qui a trouvé que parler à un thérapeute l’a aidée – elle a d’ailleurs encouragé d’autres personnes à faire de même.

«Quelque chose sur quoi je revenais sans cesse, c’était mon tennis et la façon dont ce n’était pas résolu.»

Elle a été invitée à être partenaire d’entraînement à l’Omnium de Vancouver, ce qui a été un point tournant. Pour la première fois, elle se sentait prête à revenir au jeu.

«Je voulais voir si j’étais à l’aise dans un environnement de tournoi, et ensuite je prendrais ma décision, se souvient-elle. À la fin de la semaine, je me suis dite, ‘je dois le faire’.

«Mentalement, j’étais dans un état fantastique. Deux semaines avant la rentrée pour ma dernière année d’université, j’ai abandonné mes cours, j’ai quitté mon emploi et j’ai arrêté l’aviron. Je me suis lancée à fond.»

Au début de 2018, Marino était de retour aux compétitions. En 2021, elle a disputé son premier tournoi du Grand Chelem en huit ans. En juillet, elle est revenue dans le top 100 pour la première fois en 10 ans (elle est 106e cette semaine).

Marino peut maintenant accéder au quatrième tour d’un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière. Vendredi après-midi, elle affrontera la Chinoise Zhang Shuai, 36e au monde.

«Elle a traversé plus que quiconque peut l’imaginer et l’a fait seule, a déclaré Austin Nunn, qui connaît Marino depuis environ 10 ans, et qui a commencé à la représenter cette année.

«Être dans un endroit aussi sombre, s’en sortir, continuer à aimer jouer au tennis et en arriver là où elle en est, c’est tout simplement incroyable.»