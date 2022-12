Necas marque un but et récolte une aide et permet aux Hurricanes de battre les Kings

The Associated Press

LOS ANGELES — Martin Necas a amassé un but et une aide et les Hurricanes de la Caroline ont prolongé leur série de victoires à quatre en battant les Kings de Los Angeles 4-2, samedi.

Brady Skjei, Sebastian Aho et Andrei Svechnikov ont également fait mouche pour les Hurricanes, qui ont obtenu au moins un point pour la 10e fois au cours de leurs 11 derniers matchs.

Pyotr Kochetkov a réalisé 31 arrêts pour les Hurricanes alors que Brent Burns a obtenu deux mentions d’aide.

Samuel Fagemo a inscrit son premier but en carrière pour les Kings, tandis qu’Arthur Kaliyev a marqué en avantage numérique.

Dans la défaite, Jonathan Quick a accordé quatre buts sur 31 tirs.