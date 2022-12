NBA: Les 76ers battent les Knicks 119-112 et signent un huitième gain consécutif

The Associated Press

The Associated Press

Joel Embiid a amassé 35 points, James Harden a ajouté 29 points et 13 aides, et les 76ers de Philadelphie ont dominé les Knicks de New York au quatrième quart en route vers une victoire de 119-112, dimanche, dans le premier de cinq matchs au calendrier de la journée de Noël dans la NBA.

Les 76ers ont ainsi mérité un huitième gain d’affilée.

Georges Niang a réussi quatre tirs de trois points lors du productif quatrième quart des 76ers et il a complété sa journée de travail avec 16 points, un de plus que De’Anthony Melton.

Ce faisant, les 76ers ont bien entamé un périple de quatre matchs à l’étranger après avoir balayé un séjour de sept rencontres devant leurs partisans.

Les 76ers n’ont jamais eu l’avance au fil des trois premiers quarts mais ils ont ouvert la machine lors de la dernière période de jeu, qu’ils ont entamée en récoltant 24 des 33 premiers points. Du coup, ils ont transformé un déficit de 96-95 après 36 minutes de jeu en une avance de 119-105 avec un peu moins de deux minutes à jouer

Julius Randle a inscrit 35 points et Jalen Brunson a contribué 23 points et 11 aides pour les Knicks, qui ont perdu trois matchs de suite après une série de huit victoires.

Lakers 115 Mavericks 124

À Dallas, Luka Doncic a récolté 32 points, Tim Hardaway fils a marqué 16 de ses 26 points lors d’un spectaculaire troisième quart de la part des Mavericks, qui ont éventuellement battu les Lakers de Los Angeles 124-115.

Les Mavericks ont pris l’avance pour la première fois dans le match au troisième quart, lors duquel ils ont inscrit 51 points. Il s’agit du plus grand nombre de points marqués lors d’un même quart dans l’histoire de la NBA le jour de Noël, et du plus haut total lors d’un même quart cette saison.

Dans le revers, LeBron James a obtenu 38 points, un de moins que son sommet personnel cette saison. Les Lakers menaient par 12 points tôt au troisième quart avant que les Mavericks ne renversent la vapeur.

Avant le match, les dirigeants des Mavericks ont dévoilé une statue de Dirk Nowitzki devant la façade sud du American Airlines Center.

Nowitzki, un Allemand âgé de 44 ans, est le seul joueur dans l’histoire de la NBA à avoir joué ses 21 saisons avec la même organisation. Nowitzki a porté l’uniforme des Mavericks entre 1998 et 2019.

Son numéro 41 a été retiré le 5 janvier 2022 et une rue située dans le secteur du American Airlines Center a été rebaptisée en son honneur il y a quelques années.

Bucks 118 Celtics 139

À Boston, Jayson Tatum a marqué 20 de ses 41 points au troisième quart et il a aidé les Celtics à prendre la mesure des Bucks de Milwaukee 139-118 dans un match réunissant les deux meilleurs clubs dans la ligue.

Jaylen Brown a contribué à cette victoire avec 13 de ses 29 points au quatrième quart. Il a aussi été impliqué dans une dispute avec Giannis Antetokounmpo au quatrième quart.

Après être tombé au sol à la suite d’un contact, le joueur vedette des Bucks a riposté en poussant Brown.

Pour son geste, Antetokounmpo a écopé une faute technique avec 3:41 à jouer au quatrième quart et il s’est dirigé vers le banc des joueurs. Il a terminé le match avec 27 points et neuf rebonds.

Les Celtics (24-10) et les Bucks (22-11) affichent les meilleurs dossiers dans la ligue, mais ils ont connu des difficultés récemment.

Les Celtics avaient perdu cinq de leurs sept rencontres précédentes, et les Bucks viennent de subir un troisième revers consécutif pour la première fois de la saison.

Grizzlies 109 Warriors 123

À San Francisco, en l’absence de Stephen Curry, Jordan Poole a obtenu 32 points et les Warriors de Golden State ont vaincu les Grizzlies de Memphis 123-109 dans une reprise de la finale de l’Association de l’Ouest que les Warriors avaient gagné en cinq matchs.

Klay Thompson a marqué 24 points et récupéré neuf rebonds, Donte DiVincenzo a ajouté 19 points tandis que Ty Jerome, dépêché dans la mêlée au troisième quart a inscrit 14 points.

Chez les Grizzlies, Ja Morant a inscrit 36 points.

___

Par les journalistes de l’Associated Press Brian Mahoney (New York); Schuyler Dixon (Dallas); Jimmy Golen (Boston); Janie Mccauley (San Francisco)