NBA: inscrire 100 points n’est plus un cap sécuritaire pour remporter un match

Tim Reynolds, The Associated Press

S’il y a un chiffre magique dans la NBA, celui-ci est 100.

Le record de points dans un match de Wilt Chamberlain. Le taux de succès parfait au niveau des tirs.

Et avant, la règle générale semblait que si une équipe obtenait 100 points dans un match, elle avait de bonnes chances de gagner. Ce n’est plus vrai.

Les clubs inscrivant 100 points ou plus perdent 45 % de leurs matches cette saison, le plus haut taux du genre en plus de 50 ans.

Orlando a une fiche de 4-16 avec un tel critère, Detroit 6-14 et Houston 7-15.

Près de 50 joueurs sont en voie de livrer une saison d’au moins 20 points par match, en moyenne.

Il y a 10 ans, seuls 11 joueurs avaient réussi l’exploit.

Il est certain que plusieurs membres du groupe ne seront pas choisis en vue du match des étoiles – il n’y a tout simplement pas assez de places dans ces formations.

«Nous avons plusieurs très bons tireurs, a dit Kevin Durant des Nets, septième avec en moyenne 29,9 points par match, cette saison. Ça garde les défenses aux aguets.»

Il parlait des Nets, mais ça pourrait s’appliquer à toute la ligue.

La moyenne de la NBA cette saison est 113 points par rencontre, 13 points de plus qu’il y a huit campagnes.

Une bonne part de ça vient de l’importance accordée aux tirs de trois points. Ils ont été réussis en nombre record en 2021-22, et la saison en cours pointe vers des chiffres similaires.

En 2014-15, les Clippers ont inscrit en moyenne 106,9 points, se classant deuxièmes dans la ligue à ce chapitre. Cette saison ils en sont à 107,2 – en toute dernière place dans le circuit.

Lors des 351 premiers matches de la saison, seulement 10 fois a t-on vu un club gagner avec moins de 100 points – un de ces matches a été une victoire des Raptors à Miami, en octobre.

La saison dernière, le Minnesota a eu une fiche de 20-0 en récoltant au moins 126 points

Cette saison, leur dossier à ce chapitre est 4-3.