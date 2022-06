NBA: Boston entame la finale du bon pied grâce à 17 points d’affilée en fin de match

SAN FRANCISCO — Une poussée tardive de 17-0 des Celtics a permis à Boston de gagner 120-108 devant les Warriors de Golden State alors que débutait la finale de la NBA, jeudi.

Les Warriors avaient jusque là une fiche de 9-0 à la maison lors des présentes séries.

Auteur de 34 points (dont 21 au premier quart), Stephen Curry a donné les devants 103-100 aux Warriors avec 6:05 à disputer.

Boston a ensuite pris le contrôle grâce entre autres au vétéran Al Horford, la veille de ses 36 ans. Il a inscrit huit points de suite dans la poussée.

Marcus Smart a ponctué la charge avec deux tirs de trois points, en route vers une soirée de 18 points.

Horford en a accumulé 26, un sommet chez les siens. Il a fait mouche lors de six tirs de trois points.

«C’est comme si les gars me trouvaient constamment. Aussi, Derrick White a réussi quelques tirs difficiles, a observé Horford. J’avais de bons regards et je réussissais mes lancers. C’est comme ça.»

La rafale de 17 points sans réplique a débuté avec le cinquième tir de trois points du réserviste White, qui a obtenu 21 points.

White est un nouveau papa depuis environ deux semaines; lui et sa femme Hannah sont les parents d’un tout jeune garçon, Hendrix.

«Les Celtics ont disputé un très bon quart. Ils sont venus ici et ils ont mérité la victoire, a dit l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr. Tu veux amorcer le deuxième match de la série avec un peu plus de désespoir. Nous avons déjà été dans cette position par le passé.»

Jaylen Brown a aussi eu un grand rôle à jouer dans la victoire des visiteurs, accumulant 24 points.

Les Celtics ont fait fi d’une soirée bien ordinaire de Jayson Tatum (trois en 17 en jeu continu), qui a inscrit 12 points. Tatum a toutefois fourni 13 passes. En finale de l’Est, il avait récolté en moyenne 27,2 points lors des quatre derniers matches, contre Miami.

En défense, Robert Williams a signé quatre blocs.

Curry a mené les Warriors avec 34 points, dont sept tirs de trois points. Il a été épaulé par 20 points d’Andrew Wiggins et 15 de Klay Thompson.

Curry a établi un record de la ronde ultime avec six tirs de trois points dans un seul quart – le premier, dans son cas.

Les deux clubs ont totalisé 20 tirs de cette distance en première demie, également un record pour une finale de la NBA.

À la demie, le score était 56-54 en faveur de Boston.

On croyait Golden State aux commandes à 80-66, tard au troisième quart, mais le résultat a été tout autre.

«Ils sont restés assez près de nous et ils ont réussi des lancers au quatrième quart», a expliqué le joueur des Warriors Draymond Green.

Le deuxième match aura lieu dimanche soir, encore une fois au Chase Center.

«C’est un sentiment incroyable de simplement être ici et de compétitionner à ce niveau contre une équipe dynamique depuis quelques années, a indiqué le meneur des Celtics Payton Pritchard. Nous regardons de l’avant pour le prochain défi et nous allons essayer de gagner.»

Les Warriors ont été les champions de la ligue six fois incluant en 2015, 2017 et 2018. En 2019, ils ont été battus par Toronto en finale.

Les Celtics ont été couronnés 17 fois – un sommet dans l’histoire de la ligue, à égalité avec les Lakers de Los Angeles. Ils ont triomphé le plus récemment en 2008.