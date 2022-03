Nathan MacKinnon tranche le débat en faveur de l’Avalanche en prolongation

Michael Kelly, The Associated Press

Michael Kelly, The Associated Press

DENVER — Nathan MacKinnon a marqué à la 52e seconde de la prolongation pour procurer une victoire de 3-2 à l’Avalanche du Colorado aux dépens des Oilers d’Edmonton, lundi soir.

MacKinnon, qui a aussi obtenu une mention d’aide dans le match, s’est avancé en zone adverse dans une montée à deux contre un avec Cale Makar. Le défenseur qui transportait la rondelle a servi une belle passe à MacKinnon, qui a eu tout le temps voulu pour battre le gardien Mike Smith et inscrire son 22e but de la saison.

Mikko Rantanen a marqué les deux buts de l’Avalanche en temps réglementaire, Makar a terminé le match avec deux aides et Darcy Kuemper a stoppé 23 tirs pour signer la quatrième victoire de suite de l’Avalanche.

Les Oilers, qui devancent les Stars de Dallas par quatre points au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Ouest, ont subi un premier revers en six matchs.

Kailer Yamamoto a enfilé un but et fourni une aide alors que son coéquipier Evander Kane a compté l’autre but des visiteurs. Smith a effectué 28 arrêts dans la défaite.