Nathan MacKinnon enregistre un tour du chapeau et l’Avalanche écrase les Kings 9-3

Mike Cranston, The Associated Press

Mike Cranston, The Associated Press

DENVER — Nathan MacKinnon a enregistré un tour du chapeau et il a ajouté deux aides pour mener l’Avalanche du Colorado vers une écrasante victoire de 9-3 aux dépens des Kings de Los Angeles, mercredi soir.

Nicolas Aubé-Kubel a inscrit deux buts en première période pour l’Avalanche, qui a établi un record d’équipe grâce à une 53e victoire cette saison.

Valeri Nichushkin a ajouté deux buts, Cale Makar a obtenu un but et trois assistances et Andre Burakovsky a enfilé l’aiguille à une occasion. Darcy Kuemper a stoppé 29 rondelles pour l’équipe du Colorado.

L’Avalanche a remporté un septième match consécutif et elle a porté sa fiche à 53-14-6, battant son record de victoires établi en 2013-14 et 2000-01. Les hommes de Jared Bednar ont aussi devancé les Panthers de la Floride pour le meilleur dossier de la LNH et ils présentent une fiche de 29-4-3 à domicile, un sommet dans le circuit Bettman.

Adrian Kempe, Alex Iafallo et Phillip Danault ont répliqué pour les Kings, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties.

Jonathan Quick a alloué trois buts en 10 tirs avant d’être retiré de son filet. Cal Petersen a permis six buts en 25 lancers.

La formation californienne est restée au troisième rang de la section Pacifique, mais elle ne possède qu’une avance de trois points devant les Golden Knights de Vegas, qui doivent jouer deux matchs de plus.