Nathan Bombrys devient le nouveau directeur général de Rugby Canada

Nathan Bombrys a découvert le rugby par hasard alors qu’il fréquentait l’Université de Syracuse. Ou plutôt, le rugby s’est présenté à lui.

Bombrys, qui avait joué au football au collège dans le Michigan, était sur le point de s’inscrire avec l’équipe de football des Orangemen lorsqu’il a croisé quelqu’un portant une veste de rugby Syracuse qui proposait un autre type d’essai. Bombrys a accepté et il est tombé amoureux du rugby.

Plus de 25 ans plus tard, après deux décennies à travailler dans le rugby anglais et écossais, Bombrys revient en Amérique du Nord en tant que directeur général de Rugby Canada.

Sally Dennis, présidente du conseil d’administration de Rugby Canada, a confié que Bombrys avait «le caractère et l’expérience dont Rugby Canada a besoin chez son leader en ce moment.

«Nathan a une vision et un plan pour restaurer la fierté du rugby canadien et nous conduire dans une nouvelle ère de croissance, d’engagement communautaire, de stabilité financière et de succès international accru, a mentionné Dennis dans un communiqué. Nous sommes ravis et enthousiastes de son arrivée.»

Bombrys, âgé de 47 ans, qui rejoindra officiellement Rugby Canada cet été, succède à Allen Vansen, qui a démissionné fin janvier, dans le cadre d’une «réinitialisation générale» de l’instance dirigeante du sport.