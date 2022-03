Nate Schnarr marque le but gagnant en fin de match pour offrir la victoire au Rocket

LAVAL, Qc — Nate Schnarr a marqué son premier but avec le Rocket de Laval lorsqu’il a rompu l’égalité en fin de troisième période et a ainsi offert aux siens une deuxième victoire en moins de 24 heures à la Place Bell, cette fois, par la marque de 5-3 aux dépens des Penguins de Wikes-Barre/Scranton, samedi.

Rafaël Harvey-Pinard s’est illustré du côté des locaux avec un but et deux aides. Kevin Roy et Gabriel Bourque ont chacun amassé un but et une mention d’assistance.

Cédric Paquette a poursuivi sur sa bonne lancée et a inscrit un cinquième but en autant de rencontres avec le club-école du Canadien de Montréal. Son compagnon de trio Jesse Ylönen a récolté deux aides.

Les Québécois Michael Chaput et Samuel Poulin ainsi que Chris Bigras ont fait scintiller la lumière rouge pour les Penguins.

Cayden Primeau a réalisé 29 arrêts dans la victoire.

Son vis-à-vis, Louis Domingue, a stoppé 20 des 24 tirs dirigés vers la cage des Penguins.

La formation lavaloise a coiffé les Senators de Belleville au 5e échelon de la section Nord et s’est approchée à cinq points du Crunch de Syracuse et du second rang de la section. Le Rocket a une poignée de matchs en mains sur les équipes qu’il pourchasse au classement.

Le Rocket reprendra le collier mardi pour affronter le Moose au Manitoba et ainsi entamer une séquence de quatre matchs sur la route. La troupe de Jean-François Houle sera de retour en action à deux pas de la gare Montmorency le 6 avril contre les Americans de Rochester.