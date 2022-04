Nashville comble un retard et bat Ottawa, 3-2; trois points pour Roman Josi

OTTAWA — Roman Josi a obtenu un but et deux passes alors que les Predators de Nashville ont défait les Sénateurs d’Ottawa 3-2, jeudi.

Tanner Jeannot a créé l’égalité à 7:48 au troisième tiers, puis Ryan Johansen a fait mouche 4:50 plus tard, en avantage numérique.

Les arbitres ont révisé la séquence pour voir si Matt Duchene avait touché la rondelle plus haut que la limite, peu avant le but. Ils ont déterminé que non.

Duchesne a été l’autre buteur des Predators, qui ont bénéficié de 28 arrêts de Juuse Saros.

Mathieu Joseph et Josh Norris ont répliqué pour les Sénateurs, qui avaient gagné trois matches de suite.

Norris a récolté au moins un point dans sept matches consécutifs. Anton Forsberg a bloqué 31 tirs.

Ottawa va rejouer samedi soir, au Madison Square Garden.