Naomi Osaka déclare forfait pour Wimbledon, citant un blessure à un tendon d’Achille

Howard Fendrich, The Associated Press

Naomi Osaka a déclaré forfait en prévision de Wimbledon, samedi, citant un problème récurrent au tendon d’Achille gauche.

C’est la deuxième année de suite qu’elle ratera le tournoi majeur sur gazon.

La détentrice de quatre titres majeurs et ancienne no 1 au monde a publié une photo d’elle sur un terrain en gazon via son compte Twitter accompagné d’un message disant «mon tendon n’est pas assez bon. On se verra la prochaine fois».

Osaka n’a pas disputé un match officiel depuis son revers au premier tour aux Internationaux de France contre Amanda Anisimova le 24 mai. Elle a affirmé qu’elle avait pris des antidouleurs et avait effectué à plusieurs reprises des étirements au talon et au bas de sa jambe.

Après sa défaite, Osaka avait admis qu’elle songeait à ne pas participer à Wimbledon puisqu’aucun point ne sera accordé pour le classement mondial — en réponse à la décision de l’All England Club de bannir les joueurs russes et biélorusses en raison de l’invasion en Ukraine.

Osaka n’a pas joué à Wimbledon l’an dernier puisqu’elle était en pause pour sa santé mentale.

Elle n’a pas gagné à l’All England Club depuis qu’elle a atteint le troisième tour en 2018. Osaka a perdu au premier tour en 2019, puis l’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

Osaka a gagné ses quatre titres majeurs sur surface dure — aux Internationaux des États-Unis en 2018 et 2020 et aux Internationaux d’Australie en 2019 et 2021.

La Japonaise âgée de 24 ans a disputé seulement 17 matchs cette saison et elle a glissé au 43e rang mondial.