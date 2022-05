Muñoz en tête par un coup devant Spieth à la Classique Byron-Nelson

Schuyler Dixon, The Associated Press

MCKINNEY, Texas — Sebastian Muñoz a remis une carte de 66 (moins-6), samedi et il se retrouve en tête, un coup devant le favori local Jordan Spieth, après trois rondes à la Classique Byron-Nelson.

Muñoz, qui est originaire de la Colombie, mais habite aussi la région de Dallas, se retrouve à moins-21 après 54 trous. Spieth a bouclé sa ronde en 64 coups.

Joaquin Niemann complètera le dernier groupe, dimanche. Il se retrouve seul à moins-19 après une ronde de 65.

James Hahn a presque égalé le pointage de 60 réussi par Muñoz lors de la première ronde. Il a inscrit un score de 61 à TPC Craig Ranch pour grimper 34 échelons au classement et se retrouver à égalité au quatrième rang avec Justin Thomas (64).

Spieth est un an plus jeune que Muñoz à 28 ans, mais il a trois titres majeurs à son palmarès parmi ses 13 victoires sur le circuit de la PGA. Muñoz a inscrit sa seule victoire au sein de la PGA il y a deux ans et demi.

«Sauf quand je gagnais à Bogota, en Colombie, je n’ai jamais été le favori ailleurs, a dit Muñoz. Je suis donc dans une position familière. Jordan est l’enfant prodige ici. Tout le monde l’adore. Il est un bon ami. Ce sera donc très agréable demain.»

Spieth a accumulé les oiselets avant de commettre un boguey au 15e trou. Il met toutefois l’accent sur sa préparation en vue du Championnat de la PGA, la semaine prochaine à Southern Hills à Tulsa, en Oklahoma.

«C’est peut-être ma plus belle chance de gagner ici, a dit Spieth. J’ai réussi à ne pas me mettre trop de pression sur les épaules. Je voulais simplement être dans la course et peaufiner mon jeu pour la semaine prochaine. Mais il n’y a pas meilleure préparation pour un tournoi majeur que de gagner la semaine précédente.»

Adam Svensson, de Surrey, en Colombie-Britannique, et Michael Gligic, de Burlington, en Ontario, ont joué des rondes respectives de 71 et 70. Ils font partie du même groupe à égalité au 69e rang à moins-7.