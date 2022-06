Mountcastle produit deux points dans une victoire de 6-5 des Orioles à Toronto

TORONTO — Le partant des Blue Jays, Yusei Kikuchi, a connu des difficultés à donner des prises et les Orioles de Baltimore en ont profité pour défaire le club torontois 6-5, mardi.

Kikuchi (2-3) a accordé quatre buts sur balles et deux circuits en quatre manches de travail.

«Il doit tout simplement lancer des prises, a noté le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. C’est dur de jouer quand ton partant fait plusieurs lancers qui ne sont pas compétitifs.

«Mais croyez-moi, malgré ce que j’ai dit, il y a toujours de l’espoir, car il a de bons éléments.

Les Blue Jays ont seulement remporté l’un des cinq derniers départs de Kikuchi. Le gaucher n’a même pas terminé la première manche lors d’un revers contre les Royals de Kansas City la semaine dernière.

«Quand il lance des prises, il retire des frappeurs, a insisté Montoyo. Mais quand tu donnes des buts sur balles, les gens vont marquer.»

Ryan Mountcastle a frappé un circuit de deux points dans la victoire.

Le joueur de premier coussin a obtenu trois des huit coups sûrs des visiteurs.

La 10e longue balle de Mountcastle a donné les devants 2-0 aux Orioles, en troisième manche.

Austin Hays a aussi cogné un circuit pour les Orioles, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matches. Son circuit a notamment mis fin à la rencontre de Kikuchi en début de cinquième manche.

Matt Chapman a réussi un coup de canon pour les Blue Jays, qui avaient gagné leurs deux dernières rencontres.

Le receveur recrue Gabriel Moreno a frappé trois coups sûrs et a marqué deux fois.

Il a aussi épinglé Jorge Mateo au deuxième coussin, bien que celui-ci ait tout de même volé deux buts.

Jordan Lyles (4-5) a donné quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Jorge Lopez a récolté un neuvième sauvetage. Il a retiré Bo Bichette et Vladimir Guerrero sur des roulants, puis Teoscar Hernandez sur élan.

Les lanceurs partants mercredi seront Bruce Zimmermann et Jose Berrios, qui a une fiche de 3-0 depuis le 17 mai.

Plus tôt mardi, les Blue Jays ont annoncé que le gaucher Hyun Jin Ryu devrait rater le reste de la saison à cause d’une blessure au coude.

Le directeur général Ross Atkins a dit que Ryu pourrait avoir besoin d’une opération Tommy John.

Ryu n’a pas lancé depuis le 1er juin, résultat d’inflammation à l’avant-bras gauche.

Ross Stripling l’a remplacé dans la rotation les 6 et 12 juin, blanchissant les Royals et les Tigers pendant cinq et six manches. Il a permis un seul coup sûr à chaque occasion.

Ryu a montré une fiche de 2-0 et une moyenne de 5,67 cette saison, en six départs.

Sud-Coréen de 35 ans, Ryu a mené les majeures avec une moyenne de 2,32 en 2019, prenant part au match des étoiles cette année-là.