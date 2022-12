Morant accumule 19 points et 17 aides et les Grizzlies battent les Raptors 119-106

TORONTO — L’entraîneur-chef Nick Nurse n’a pas mâché ses mots après que ses Raptors eurent été dominés dans leur amphithéâtre par les Grizzlies de Memphis.

Le meneur de jeu étoile Ja Morant a récolté 19 points, 17 aides et quatre rebonds et les Grizzlies ont défait les Torontois 119-106, jeudi.

«Je ne sais pas si ce jeu ce soir me donne beaucoup d’optimisme, a déclaré Nurse. C’est très inacceptable. Les ballons récupérés étaient en leur faveur. Je ne parle pas des ballons ’50-50’. Je parle de ceux au cours desquels nous avions un énorme avantage.»

Le pilier défensif O.G. Anunoby a amassé 16 points, trois rebonds et deux vols pour les Raptors (15-20). Il a présenté la même vision pessimiste que son entraîneur concernant la performance des Raptors.

«L’effort de ce soir n’était pas au niveau, a indiqué Anunoby, qui mène la NBA avec une moyenne de 2,2 vols de ballon par match. (Nurse a) assurément raison à propos de l’effort.»

Dillon Brooks, de Mississauga, en Ontario, a fourni 25 points, six aides et quatre rebonds pour les Grizzlies (21-13). Steven Adams a ajouté 14 points et 17 rebonds.

Du côté des Raptors, Pascal Siakam a été le plus productif avec 25 points, 10 rebonds et quatre aides. Gary Trent fils a inscrit 20 points en tant que réserviste.

Les Raptors étaient privés de leur meneur de jeu étoile Fred VanVleet, qui est aux prises avec des maux de dos. Nurse a par ailleurs indiqué que l’avant Precious Achiuwa pourrait être de retour au jeu vendredi.

Le Montréalais Khem Birch a réussi un puissant dunk tard au premier quart pour les Raptors, puis Chris Boucher, un autre Montréalais, a uni ses efforts à ceux d’Anunoby pour bloquer un tir en foulée de Tyus Jones sur le dernier jeu de la période. Malgré ces deux jeux spectaculaires, les Raptors accusaient un retard de 30-20 après 12 minutes.

L’avance des Grizzlies était de 57-43 à la mi-temps.

Les Raptors ont eu un regain de vie au quatrième quart, s’approchant à neuf points de leurs rivaux. Les Grizzlies ont toutefois renvoyé leurs cinq partants sur le terrain et ont repris le contrôle du match.