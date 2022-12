Moore tranche le débat en fusillade pour offrir la victoire aux Kings

LOS ANGELES — Trevor Moore a marqué le but gagnant en fusillade pour un deuxième match consécutif, permettant aux Kings de Los Angeles de signer une victoire de 3-2 contre les Sharks de San Jose, samedi.

Phillip Danault a inscrit un but en supériorité numérique et Jaret Anderson-Dolan a également fait mouche en temps réglementaire pour les Kings. Pheonix Copley a réalisé 23 arrêts et a obtenu une aide, obtenant ainsi sa quatrième victoire en cinq matchs depuis qu’il a été rappelé par les Kings.

Timo Meier a marqué un but et obtenu une aide alors que Kevin Labanc a également touché la cible pour les Sharks. James Reimer a réalisé 39 arrêts.

Moore a tranché le débat lors du quatrième tour des tirs de pénalité après que Kevin Fiala et Labanc eurent chacun marqué au troisième tour.