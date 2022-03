Montréal accueillera les essais olympiques et paralympiques en 2024

OTTAWA — Les essais olympiques et paralympiques canadiens de natation seront présentés à Montréal en 2024.

Natation Canada a annoncé la nouvelle lors du dévoilement du calendrier des événements nationaux pour 2023 et 2024.

La compétition servant à déterminer la composition des équipes olympiques et paralympiques qui participeront aux Jeux de Paris aura lieu au Parc olympique de Montréal du 14 au 19 mai 2024.

«Nous sommes particulièrement fébriles d’aller à Montréal pour les essais olympiques et paralympiques de 2024 en vue de Paris 2024, a déclaré dans un communiqué Wayne Lomas, directeur associé de la haute performance chez Natation Canada. Comme le programme du Centre de haute performance de Québec y est basé et que la ville et la piscine sont fières de leur héritage, nous savons que ce sera un évènement formidable.»

Entre-temps, les essais de 2023 en vue des Championnats du monde de la FINA et des Championnats du monde de paranatation auront lieu au Centre sportif panaméricain de Toronto.

Les nageuses et nageurs canadiens se préparent actuellement pour les essais canadiens de natation de 2022, qui ont lieu du 5 au 10 avril à Victoria et qui permettront de sélectionner les équipes en vue des Championnats du monde et des Jeux du Commonwealth, plus tard cet été.