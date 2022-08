Montgomery continue de briller avec St. Louis, qui l’emporte 5 à 1

Steve Overbey, The Associated Press

SAINT-LOUIS — Jordan Montgomery a mérité un troisième gain en autant de sorties avec les Cardinals, mercredi, aidant St. Louis à l’emporter 5-1 face aux Rockies du Colorado.

Nolan Gorman a produit trois points pour les Cardinals, qui ont perdu une seule fois à leurs 13 derniers matches au Busch Stadium.

Gorman a poussé des coureurs au marbre avec un simple, un double et un optionnel.

Les Cards se trouvent à 14 matches au-dessus de ,500, un sommet de leur côté cette année.

Acquis des Yankees en retour de Harrison Bader, le 2 août, Montgomery (6-3) a donné un point et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a retiré huit frappeurs au bâton.

Montgomery a une fiche de 3-0 et une moyenne de 0,54 avec St. Louis.

Il a retiré 17 frappeurs au bâton en 16 manches et deux tiers.

German Marquez (6-10) a donné trois points et sept coups sûrs en six manches.

Le Colorado subissait une quatrième défaite de suite.

Dans la foule se trouvait David Freese, le joueur le plus utile de la Série mondiale de 2011. Les Cards ont alors triomphé contre les Rangers du Texas, en sept matches.

Les Cardinals ont réussi deux autres doubles jeux, eux qui mènent les ligues majeures avec 126.