Montas a reçu une injection à l’épaule et pourrait rater les séries

Ronald Blum, The Associated Press

Ronald Blum, The Associated Press

NEW YORK — Le lanceur des Yankees de New York Frankie Montas a reçu une deuxième injection de cortisone à l’épaule droite et son nom a été inscrit à la liste des blessés, ce qui fait douter de sa participation au sein de la rotation des partants du club en séries éliminatoires.

Montas a fait part de son inconfort à l’épaule à la suite de son départ de vendredi, à Milwaukee. Il a compilé une fiche de 1-3 et une moyenne de points mérités de 6,35 en huit départs depuis que les Yankees ont fait son acquisition des As’ d’Oakland pour quatre espoirs le 1er août.

En 27 départs cette saison, il a une fiche de 5-12 et une m.p.m. de 4,05.

Le diagnostic est une inflammation à l’épaule. Il a reçu une injection lundi. Il en avait reçu une première au début de juillet et n’avait pas lancé du 3 au 21 juillet.

Son nom a été inscrit sur la liste des blessés pour 15 jours de façon rétroactive à samedi. Les Yankees ont ainsi pu réinsérer le nom du voltigeur Harrison Bader à leur formation. Bader a été inséré au rôle des frappeurs en vue du match de mardi, contre les Pirates de Pittsburgh.