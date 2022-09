Mondial féminin: le Canada et les États-Unis auront de nouveau rendez-vous en finale

HERNING, Danemark — Après avoir signé de convaincantes victoires lors de leur match de demi-finale, samedi, le Canada et les États-Unis auront de nouveau rendez-vous en grande finale du Championnat mondial de hockey féminin dimanche.

Lors du dernier match de la journée, à Herning, au Danemark, l’équipe canadienne a complètement dominé la Suisse, l’emportant 8-1.

Marie-Philip Poulin a mené l’attaque des Canadiennes avec deux buts et une aide, tous inscrits en troisième période lors de laquelle le Canada a marqué quatre buts sans riposte. Sarah Fillier (1-2) a également amassé trois points.

Kristin O’Neill, Jessie Eldridge, Brianne Jenner, Sarah Nurse et Emily Clark ont marqué les autres buts du Canada, qui a dirigé 56 tirs vers Saskia Maurer contre seulement six pour la Suisse face à Ann-Renée Desbiens.

«La façon dont nous avons contribué offensivement, la façon dont nous avons mis la rondelle au but, nous avons gardé ça simple. Nous avons pris les rebonds et avons essayé de capitaliser, je crois que ç’a été la clé pour nous», a noté la Poulin, la capitaine de la formation canadienne.

«Parfois nous forçons le beau jeu, mais je crois que si nous continuons à être courageuses et dérangeantes devant le filet, que ce sera un facteur important pour demain», a-t-elle conclu.

Jenner, Clark, Ella Shelton et Sarah Potomak ont terminé la rencontre avec deux points chacune.

Lara Christen, en milieu de deuxième période, a marqué l’unique filet de la Suisse.

«Je pense que nous avons montré plus de profondeur aujourd’hui. Plus de trios ont contribué d’une manière ou d’une autre, a déclaré l’entraîneur-chef du Canada, Troy Ryan. Nous ne nous sommes pas contentés de nous appuyer sur nos gros canons.

«(Par le passé) nous étions un peu prévisibles. Je pense que nous avons eu un peu plus de variété ce soir. Si nous apportons cette variété demain, cela causera quelques problèmes.»

Plus tôt en journée, les États-Unis avaient mérité leur billet pour la grande finale à la suite d’une victoire de 10-1 contre la Tchéquie.

Amanda Kessel a inscrit un tour du chapeau et ajouté une mention d’aide pour les États-Unis.

Hilary Knight a contribué à ce triomphe avec un doublé, ce qui lui a permis d’améliorer les records qu’elle détenait déjà aux chapitres des points et des buts récoltés en matchs de championnats du monde. Elle totalise maintenant 89 points et 53 buts.

Taylor Heise a été la plus prolifique au sein de la formation américaine, samedi, avec une performance de deux buts et trois aides. Elle compte 18 points, dont sept buts, ce qui lui confère le premier rang depuis le début du tournoi.

Hayley Scamurra, Jesse Compher et Caroline Harvey ont également touché la cible pour les États-Unis, qui ont marqué six buts lors de la première période. La gardienne Nicole Hensley n’a fait face qu’à 10 tirs devant les filets des États-Unis.

Klara Hymlarova a inscrit le seul but de la Tchéquie qui a accordé 39 tirs à ses rivales.

Dimanche, la Tchéquie tentera de remporter la médaille de bronze contre la Suisse.

Les États-Unis ont atteint la grande finale lors de chacune des éditions du Championnat du monde depuis le tout premier tournoi, en 1990 à Ottawa. Les Américaines ont gagné neuf médailles d’or.

En finale l’année dernière à Calgary, le Canada a défait les États-Unis 3-2 en prolongation, mettant ainsi fin à la séquence de cinq titres des Américaines.

Toutefois, lors du volet préliminaire de l’édition actuelle, les États-Unis ont marqué les cinq derniers buts du match dans un gain de 5-2 aux dépens des Canadiennes.

Les États-Unis (6-0) se présenteront en grande finale après avoir marqué 52 buts en six matchs et concédé seulement cinq buts. En comparaison, le Canada (5-1) a inscrit 30 buts et en a accordé huit.

Le match pour la cinquième place mettra aux prises la Finlande et le Japon après leurs victoires lors du volet consolation.

La Finlande a signé un gain de 3-2 en prolongation contre la Hongrie tandis que le Japon a effacé un déficit de 3-0 après la première période pour battre la Suède 5-4.