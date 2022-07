Monaco affrontera le PSV en qualifications de la Ligue des champions

The Associated Press

NYON, Suisse — L’AS Monaco se retrouve à la suite du tirage au sort avec un match potentiellement délicat contre le club néerlandais PSV Eindhoven lors du troisième tour des qualifications de la Ligue des champions, alors que les Rangers de Glasgow, finalistes de la Ligue Europa, affronteront le prétendant au titre belge Union Saint-Gilloise.

Monaco, troisième du championnat de France, et le PSV, vice-champion des Pays-Bas, sont tous deux candidats à la phase de groupes pour la première fois depuis la saison 2018-19. Les deux équipes ont perdu lors du dernier tour des éliminatoires de la saison dernière — Monaco contre l’Ukrainien Shakhtar Donetsk et le PSV contre Benfica.

Monaco et le PSV étaient des poids lourds de la Ligue des champions au milieu des années 2000, lorsque Monaco a atteint la finale de 2004 et que le PSV était demi-finaliste la saison suivante.

Le finaliste de la ligue écossaise, les Rangers, n’a pas atteint la phase de groupes depuis 2010-11 et affronte maintenant l’Union, qui a créé la surprise en ligue belge avec une course au titre à sa première saison parmi l’élite depuis 48 ans, mais a été battu par le Club de Bruges en séries éliminatoires et a terminé deuxième.

Benfica, double vainqueur de la Coupe d’Europe, affrontera le Midtjylland du Danemark ou l’AEK Larnaca de Chypre. L’Autrichien Sturm Graz se frottera au Dynamo Kyiv ukrainien ou au club turc Fenerbahçe.